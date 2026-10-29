Yamila Reyna arremete nuevamente contra Américo tras audiencia y lanza tajante advertencia

29 oct. 2026 - 14:05 hrs.

La comediante argentina Yamila Reyna manifestó su frustración luego de la audiencia realizada este jueves 29 de octubre en el Juzgado de Garantía de San Javier, en la Región del Maule, en el marco de la causa judicial que mantiene contra su expareja, el cantante Américo.

La actriz llegó presencialmente al tribunal, mientras que el intérprete participó de manera telemática, una situación que generó su molestia.

A la salida del recinto judicial, Reyna cuestionó la decisión de su expareja y aseguró que esperaba que la instancia permitiera avanzar hacia el cierre del proceso. “Es un acto de cobardía de él, una vez más”, afirmó ante los medios de comunicación.

El mensaje de Yamila Reyna en redes sociales

Horas después, la comediante volvió a referirse a lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde compartió un mensaje en el que expresó el desgaste emocional que le ha significado enfrentar el proceso y su indignación por lo sucedido durante la jornada.

“Hoy viví un episodio, donde me sentí frustrada y completamente pasada a llevar en mis derechos”, escribió al comienzo de la publicación.

En el mismo mensaje, Reyna hizo referencia al impacto que ha tenido la exposición pública y el desarrollo de la causa judicial, señalando que la ausencia de su expareja en el tribunal se sumó a una experiencia que ha descrito como dolorosa y emocionalmente desgastante.

“Después de tanto dolor, de tanta exposición y de un proceso emocionalmente desgastante, esta ausencia se siente como una nueva falta de respeto”, expresó.

“Hacerse responsable es lo mínimo que uno espera”

En su publicación, la comediante también abordó la importancia de asumir responsabilidades frente a situaciones que, según ha denunciado, le han causado daño: “Porque pedir disculpas no borra el daño, pero hacerse responsable es lo mínimo que uno espera”, sostuvo.

Sus palabras se suman a las declaraciones que entregó tras la audiencia, cuando manifestó su desilusión por la manera en que se desarrolló la instancia y cuestionó la falta de presencialidad del cantante.

“Me sigo desilusionando, estuve presente porque era un acto importante para ambas partes, para cerrar esto de una buena vez. El proceso judicial ha sido agobiante, denigrante, he tenido que estar en boca de todo el mundo, ser cuestionada sobre mi verdad. Hoy esperaba que se haga justicia, no sucedió así”, señaló.

Además, durante su encuentro con la prensa, Reyna aseguró que continuará adelante con la causa y que no abandonará su objetivo de obtener una resolución judicial.

“El calvario lo vivo yo, como pude, tuve que salir a trabajar otra vez. Estoy acá y voy a hacer justicia, y no voy a parar hasta que haya una sentencia”, manifestó. “Se me acabó la paciencia”, agregó.

Un mensaje de apoyo a otras mujeres

En el cierre de su historia de Instagram, Yamila Reyna reafirmó que seguirá adelante con el proceso, vinculando su lucha personal con la de otras mujeres que, según expresó, atraviesan situaciones similares.

“Voy a continuar hasta el final por mi honra, por la dignidad que me robaron y por todas las mujeres que viven lo mismo que yo”, escribió, acompañando el mensaje con una corona.

Finalmente, agradeció a los medios de comunicación que estuvieron presentes y contribuyeron a visibilizar lo ocurrido: “Gracias a todos los medios que se hicieron presentes, para visibilizar, es necesario”.

¿Cuándo será la próxima audiencia?

Tras la jornada de este jueves, la audiencia fue reprogramada para el próximo viernes 6 de noviembre, fecha en que se espera un nuevo avance en el proceso judicial.

La causa se originó a partir de una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar presentada por Yamila Reyna contra Américo, relacionada con un episodio ocurrido en febrero de 2026. En mayo de este año, el cantante fue formalizado por presuntos delitos de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y daños.

La investigación continúa en curso, por lo que los hechos denunciados deben entenderse dentro del marco del proceso judicial y no como una condena.

Mientras se aproxima la próxima audiencia, Reyna ha reiterado públicamente su intención de continuar hasta obtener una resolución judicial, insistiendo en la importancia de que su experiencia sea escuchada y de que situaciones como las que denuncia puedan visibilizarse.

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