"Se puede salir de cualquier tipo de adicción": Gala Caldirola reveló que su padre fue adicto a la heroína

29 oct. 2026 - 04:35 hrs.

La modelo española Gala Caldirola reveló que su padre fue adicto a la heroína y logró superar su dependencia tras permanecer un año y medio internado en una clínica.

La exchica reality compartió su experiencia en un programa de CHV, donde los panelistas conversaban sobre la decisión de Fernando Solabarrieta de internarse en un centro de rehabilitación en México para tratar sus adicciones.

En ese contexto, Caldirola recordó el proceso que vivió su familia y entregó un mensaje de esperanza para quienes enfrentan una situación similar. “Lo viví con mi padre. Él fue adicto a la heroína y lo superó. Se puede salir de cualquier tipo de adicción”, afirmó.

El complejo proceso de rehabilitación

Durante su intervención, la española explicó que superar una adicción puede ser un camino extenso y difícil, que requiere afrontar distintas etapas. “Es un proceso súper largo, tedioso y lento. Hay que soportar, porque hay personas que durante ese proceso se agobian. Superar una conducta así es muy jodido, llegas a sentir que estás en el infierno”, sostuvo.

Asimismo, detalló que su padre debió alejarse completamente de su entorno durante el tratamiento. “Incluso, tienes que desprenderte de absolutamente todo. Mi padre estuvo un año y medio sin contacto con nadie, internado en una clínica”, relató.

“Es un proceso largo, solitario”

Caldirola también destacó la importancia de la voluntad personal para enfrentar una dependencia y avanzar en la rehabilitación. En ese sentido, señaló que se trata de un camino que cada persona debe recorrer por sí misma.

“Es un proceso largo, solitario, que nadie puede hacer por ti. Generalmente, tienes que hacerlo solo. Es importante querer y atravesar el camino”, expresó durante el espacio televisivo.

El reencuentro con su padre tras la rehabilitación

Uno de los momentos que más marcó su relato fue el recuerdo del reencuentro con su padre después de que terminara el tratamiento. La modelo reconoció que el cambio que experimentó fue tan profundo que le costó reconocerlo cuando volvió a casa.

“Es una transformación completa en cuerpo y alma. Cuando mi padre volvió a casa después del centro de rehabilitación y lo volví a ver por primera vez, no lo reconocí”, contó.

Finalmente, Caldirola describió los cambios que observó en él, tanto físicos como espirituales, y comparó el proceso con un renacimiento. “Lo veía físicamente y era otra persona, espiritualmente también. Es una transformación donde te desprendes de todos tus demonios y renaces”, concluyó.

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