Incautan más de 100 kilos de hojas de coca y detienen a seis ciudadanos bolivianos en Pudahuel y Melipilla

29 oct. 2026 - 01:57 hrs.

¿Qué pasó?

Seis ciudadanos bolivianos fueron detenidos tras una serie de procedimientos policiales realizados en las comunas de Pudahuel y Melipilla, en la Región Metropolitana. En los operativos, Carabineros incautó más de 100 kilos de hojas de coca y cerca de un millón de pesos en efectivo.

Según los antecedentes entregados por el mayor Harold Duncker, las diligencias comenzaron durante la mañana del miércoles, cuando personal de la 26ª Comisaría de Pudahuel realizó un control vehicular rutinario. En esa instancia, el conductor de un automóvil fue sorprendido con una bolsa que contenía cerca de 800 gramos de hojas de coca.

Investigación permitió llegar hasta Melipilla

A partir de ese hallazgo, los funcionarios policiales desarrollaron una serie de diligencias investigativas que permitieron identificar a las personas que presuntamente habían vendido las hojas al conductor. Posteriormente, las indagatorias permitieron individualizar a quien habría abastecido a esos vendedores, quien fue ubicado en la comuna de Melipilla.

Con estos antecedentes, se solicitaron órdenes de ingreso y registro para dos inmuebles de esa comuna. Al concretar los allanamientos, Carabineros logró detener a otras personas e incautar más de 100 kilos de hojas de coca, además de cerca de un millón de pesos en efectivo.

Detenidos señalaron que las hojas se utilizan en Bolivia

Respecto del argumento de los detenidos sobre el uso tradicional de estas hojas en su país de origen, el mayor explicó: “Ellos tienen claridad que estas hojas en Chile están prohibidas por la Ley 20.000 de drogas, pero efectivamente ellos, como una especie de argumento, señalan que en su país esto está permitido”.

Además, indicó que los involucrados señalaron que las hojas se utilizan con fines medicinales y se mastican para obtener energía y trabajar durante el día.

Situación migratoria y control de detención

En cuanto a la situación de los detenidos, el oficial informó que uno de ellos mantenía antecedentes penales relacionados con una licencia de conducir, pero no vinculados a delitos de drogas. Asimismo, dos de los seis ciudadanos bolivianos mantenían una situación migratoria irregular, antecedente que estaba siendo verificado.

El conductor sorprendido inicialmente con las hojas de coca quedaría en libertad a la espera de una citación, mientras que los otros cinco detenidos pasarían a control de detención durante la jornada siguiente.

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