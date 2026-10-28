Cae banda "Los Águilas" del Tren de Aragua: Secuestraron, asesinaron y enterraron a mujer en una toma de Puente Alto
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La investigación por el secuestro con homicidio de una mujer en Puente Alto permitió identificar la participación de una facción del Tren de Aragua, conocida como "Los Águilas", en una serie de delitos violentos.
Los restos de la víctima, de 45 años de edad, fueron encontrados el lunes en el campamento "El Sueño de Todos", enterrados ilegalmente a 1,40 metros de profundidad, tras diversas labores de excavación.
El procedimiento permitió la detención de tres personas: dos ciudadanos venezolanos y uno chileno, en el marco de una investigación por asociación criminal y secuestro con homicidio.
Además, la Fiscalía formalizará a otros cuatro ciudadanos venezolanos que ya se encontraban en prisión preventiva por delitos atribuidos a la misma célula criminal.
Operaban en Puente Alto y Estación Central
Según el prefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, la investigación permitió establecer que la facción cometió distintos delitos violentos, incluido el secuestro con homicidio de la mujer.
Los antecedentes policiales indican que "Los Águilas" operaban desde 2025 en el asentamiento irregular de Puente Alto y también en algunos inmuebles de Estación Central.
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