Terremoto de Venezuela: Estudio del Centro Sismológico revela ruptura multidoble que conectó fallas continentales y oceánicas

28 oct. 2026 - 18:43 hrs.

¿Qué pasó?

Investigadores del Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile publicaron en la revista The Seismic Record el primer artículo de caracterización sismológica sobre el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió Venezuela el 24 de junio pasado.

Una ruptura en dos tramos

El hallazgo central del estudio explica por qué el sismo fue tan inusualmente largo, con sacudidas continuas durante cerca de 70 segundos. Según los investigadores, el evento no fue una ruptura simple, sino un proceso multidoble que involucró dos sistemas de fallas, uno continental y otro oceánico.

El terremoto se originó en la falla terrestre de Boconó. Desde allí, la energía se transfirió y la ruptura siguió propagándose hacia la falla submarina de San Sebastián.

Para el equipo, este comportamiento muestra que los límites entre fallas son continuos en la naturaleza y confirma la complejidad tectónica de la zona de contacto entre las placas Sudamericana y del Caribe.

Velocidades supercortantes

El análisis también identificó "velocidades supershear" durante la propagación en la falla de San Sebastián, que alcanzaron hasta 5,5 kilómetros por segundo a decenas de kilómetros del origen.

Esto ocurre cuando la ruptura avanza más rápido que las ondas de corte del propio sismo y genera un frente de onda de choque, similar al de un avión que rompe la barrera del sonido. Según el estudio, estas velocidades ayudan a explicar la alta intensidad de la destrucción en la zona costera y su infraestructura.

Lo que implica para la amenaza sísmica

Riquelme, jefe de operaciones del CSN, planteó que los modelos de amenaza sísmica, tanto globales como regionales, deben incorporar escenarios de ruptura de múltiples fallas en lugar de evaluarlas de forma aislada.

Hacerlo por separado puede llevar a subestimar la magnitud máxima posible de un terremoto. Además, advirtió que los prolongados impulsos de velocidad detectados son una señal de alerta para la ingeniería estructural, por el riesgo que implican para edificios altos y puentes.

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