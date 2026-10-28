Armada de Chile abre concurso público con vacantes para profesionales: Hay cupos en salud
- Por Francisca Mieres
La Armada de Chile abrió un concurso público para incorporar a nueve profesionales como Oficiales de los Servicios, distribuidos en las áreas de Sanidad, Sanidad Dental y Justicia.
El proceso contempla las siguientes vacantes:
- 5 médicos: Oficial de los Servicios de Sanidad.
- 2 dentistas: Oficial de los Servicios de Sanidad Dental.
- 2 abogados: Oficial de los Servicios de Justicia.
¿Cuáles son las funciones de cada cargo?
Médicos
Quienes sean seleccionados deberán realizar atención preventiva y curativa de pacientes pertenecientes a la Armada de Chile y beneficiarios del Sistema de Salud Naval, gestión y administración del servicio a su cargo, tanto en el ámbito sanitario como en los recursos bajo su responsabilidad, participación en actividades operativas institucionales y asesoría en materias de su competencia.Ir a la siguiente nota
Dentistas
Las funciones para los dos cargos de Sanidad Dental incluyen atención de pacientes de la Armada y beneficiarios del Sistema de Salud Naval, gestión y administración del servicio a su cargo, participación en actividades operativas institucionales y asesoría en el ámbito de su especialidad.
Abogados
Los profesionales que ingresen al área de Justicia deberán desempeñar funciones como asesoría jurídica, desempeño como fiscales o secretarios en fiscalías navales o como auditores de un juzgado naval, elaboración de informes, tramitación de investigaciones sumarias administrativas y procesos disciplinarios y participación en la elaboración de proyectos legislativos.
¿Cuáles son los requisitos para postular?
Entre las condiciones establecidas para participar en el concurso se encuentran:
- Ser chileno y tener la calidad de ciudadano, conforme a la normativa vigente.
- Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
- Contar con el título profesional requerido para la vacante.
- No haber cesado en un cargo público por calificación deficiente o medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años.
- No estar sometido a un sumario administrativo.
- Presentar un certificado de antecedentes para ingresar a las Fuerzas Armadas, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
- Presentar una declaración jurada sobre afiliación a un partido político.
- Además, para postular al escalafón de Sanidad Dental, se exige ser menor de 35 años a la fecha del nombramiento.
¿Hasta cuándo se puede postular?
El plazo vence el 13 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas. Los interesados deben ingresar con su ClaveÚnica a la plataforma de concursos públicos de la Armada de Chile para realizar su postulación.
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