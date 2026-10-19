Dos personas permanecen desaparecidas en la Región de Valparaíso: Intensa búsqueda en Viña del Mar y Santo Domingo

19 oct. 2026 - 07:43 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas permanecen desaparecidas en distintos puntos de la Región de Valparaíso, lo que mantiene desplegados operativos de búsqueda tanto en Viña del Mar como en Santo Domingo. Uno de los casos corresponde a un ciudadano ecuatoriano que cumple siete días desaparecido tras ingresar al mar en la playa Las Salinas, mientras que el segundo involucra a una mujer chilena de 60 años cuyo rastro se perdió el pasado 8 de octubre.

Según el despacho del periodista Felipe Ureta en Meganoticias Alerta, ambos procedimientos continúan en desarrollo y presentan distintos antecedentes que buscan esclarecer las circunstancias de las desapariciones.

Siete días de búsqueda por hombre desaparecido en Viña del Mar

Este lunes comienza el séptimo día de búsqueda de un ciudadano ecuatoriano que desapareció en el mar en el sector de playa Las Salinas, en Viña del Mar. De acuerdo con los antecedentes entregados en el despacho, el hombre se encontraba junto a su pareja, con quien celebraba 15 años de relación.

Ambos habrían ingresado al mar para realizar actividad física, momento en que el hombre sufrió un calambre que le habría impedido salir del agua.

Pese al intenso despliegue, hasta ahora no se ha logrado dar con su paradero. Cerca de 500 personas han participado en las labores de búsqueda, que abarcan un amplio sector costero desde Las Torpederas hasta playa Amarilla, en Concón, con una extensión aproximada de 22 kilómetros.

Los trabajos se reanudan a partir de las 08:30 horas de este lunes, con el objetivo de encontrar al ciudadano extranjero.

Mujer de 60 años desapareció en Santo Domingo

El segundo caso corresponde a María Soledad Baasch, una mujer chilena de 60 años cuyo rastro se perdió el pasado 8 de octubre en el sector del condominio Santa María del Mar, en la comuna de Santo Domingo.

Según los antecedentes conocidos, la mujer vivía sola y existe una denuncia por presunta desgracia. La Policía de Investigaciones (PDI) desarrolla diligencias para establecer su paradero y reconstruir sus últimos movimientos.

En el marco de la investigación, se estableció que la mujer había arrendado un automóvil Peugeot 208 blanco. A través de registros de cámaras de seguridad, se logró identificar el vehículo estacionado frente a la playa Santa María del Mar. Además, fueron encontrados objetos personales que la familia reconoció como pertenecientes a la mujer, entre ellos su teléfono celular, tarjetas y prendas de vestir.

PDI busca esclarecer las circunstancias de la desaparición

La jefa de la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, Tatiana García Huidobro, entregó detalles sobre los antecedentes reunidos durante las diligencias.

“Efectivamente arrienda un vehículo, un Peugeot blanco, que se traslada y se estaciona frente a la playa Santa María. La persona ingresa, se han encontrado objetos personales, celular, tarjetas, ropa, que la familia reconoce como de ella”, señaló.

Uno de los puntos que busca esclarecer la investigación es por qué la mujer llegó hasta ese sector, ya que, según los antecedentes aportados por su familia, no tendría vínculos conocidos con el condominio Santa María del Mar.

Las diligencias continúan para determinar qué ocurrió con la mujer y establecer su paradero. En el operativo colaboran más de 50 personas, de acuerdo con la información entregada en el despacho.