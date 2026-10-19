Aguinaldo de Navidad para el sector público: ¿Quiénes reciben el beneficio?

19 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Quedan poco más de dos meses para que llegue una de las fechas más esperadas del año: la Navidad. Se trata de una fiesta marcada por el encuentro familiar, pero que normalmente se sale del presupuesto, ya que el Viejito Pascuero no siempre financia todos los regalos.

Teniendo en cuenta esta realidad, el Estado entrega un aguinaldo navideño a ciertos grupos de la población para así aliviar en parte la estrechez que puede llegar a tener el bolsillo familiar durante diciembre.

En concreto, los dos grupos que recibirán el aguinaldo son los pensionados y los empleados públicos, cuyos montos dependerán de ciertos requisitos y condiciones.

¿Cuál es el monto del aguinaldo de Navidad?

Para este año 2026, no se conocen los montos del aguinaldo para los empleados públicos, el cual tiene dos tramos, los que dependen de la remuneración mensual que tengan al 30 de noviembre de cada año.

Los valores de referencia del año 2025 son los siguientes:

Hasta $1.060.493 líquidos: Aguinaldo de $71.206 .

. Sobre $1.060.493 líquidos y menos de $3.511.800 brutos: Aguinaldo de $37.666.

¿Qué empleados públicos reciben el aguinaldo?

Debido a la clasificación salarial, cualquier funcionario público que gane más de $3.511.800 no recibirá aguinaldo en el mes de diciembre, quedando también excluidos los trabajadores a honorarios.

Por lo tanto, quienes recibirán el aguinaldo navideño son los trabajadores de planta y contrata de:

Administración del Estado.

Poder Judicial.

Congreso Nacional.

Municipalidades.

Corporaciones municipales.

Universidades estatales.

Asistentes de la educación y profesores de establecimientos particulares subvencionados o de administración delegada.

Otros servicios públicos regidos por la Ley de Reajuste del Sector Público.

¿De cuánto es el aguinaldo para los pensionados?

Las personas que estén pensionadas al 30 de noviembre recibirán este año un monto base de aguinaldo navideño de $29.055, el cual puede aumentar en $16.415 por cada persona que a la misma fecha esté acreditada como causante de Asignación Familiar o Maternal.

El aguinaldo de Navidad se entregará automáticamente a quienes reciban una pensión de:

IPS (con PGU, PBSI o Subsidio de Discapacidad).

(con PGU, PBSI o Subsidio de Discapacidad). Antiguas cajas de previsión .

. Leyes de reparación Valech y Rettig .

. Accidentes de trabajo (ISL/mutualidades).

(ISL/mutualidades). AFP o compañías de seguro (con PGU, Aporte Previsional Solidario o garantía estatal).

(con PGU, Aporte Previsional Solidario o garantía estatal). Capredena o Dipreca.

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