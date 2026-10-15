Bonos que aún se pueden cobrar en 2026: Revisa los montos del aguinaldo de Navidad y otras ayudas estatales

15 oct. 2026 - 09:00 hrs.

Durante 2026, las personas pueden consultar si tienen beneficios estatales pendientes de cobro a través de las plataformas oficiales. Entre las ayudas se encuentran la Pensión Garantizada Universal y el Subsidio Familiar.

Además, en diciembre se pagará el aguinaldo de Navidad a pensionados y determinados trabajadores del sector público, según los requisitos establecidos por ley.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal contempla un monto máximo de $250.275 para personas de 82 años o más. Desde septiembre de 2026, también pueden acceder a ese monto máximo las personas de 75 años o más que cumplan las condiciones correspondientes.

Para quienes tienen entre 65 y 81 años, el monto máximo es de $231.732, sujeto a los requisitos legales.

Subsidio Familiar (SUF)

El Subsidio Familiar entrega $22.601 mensuales por cada causante desde mayo de 2026. El monto aumenta a $45.202 por cada causante con discapacidad que cumpla las condiciones establecidas. Está dirigido a personas que pertenecen al 60% más vulnerable de la población y cumplen los demás requisitos del beneficio.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar se paga por cada carga acreditada y su monto depende del ingreso mensual de la persona beneficiaria. Desde julio de 2026, los montos son de $22.601, $13.870 o $4.382 por carga, según el tramo de ingresos. Quienes superan el límite de renta establecido no reciben este aporte.

Aguinaldo de Navidad para pensionados

En diciembre de 2026, los pensionados que cumplan los requisitos legales recibirán un aguinaldo de $29.055. A esa cifra se suman $16.415 por cada persona acreditada como causante de asignación familiar o maternal al 30 de noviembre de este año. El pago se incorpora a la pensión de diciembre y no requiere postulación.

Aguinaldo de Navidad para trabajadores del sector público

Los trabajadores del sector público que cumplan los requisitos legales recibirán un aguinaldo de Navidad de $71.206 si su remuneración líquida de noviembre es igual o inferior a $1.060.493. Para quienes superen ese ingreso, el monto será de $37.666, siempre que cumplan el límite de remuneración bruta establecido por la ley. El pago se realiza en diciembre.

¿Cómo consultar si tienes bonos pendientes?

Para verificar si tienes dinero disponible, puedes ingresar a ChileAtiende o revisar los canales oficiales del Instituto de Previsión Social. También puedes consultar directamente con la institución responsable de cada beneficio.

Es importante tener presente que estos montos corresponden a beneficios específicos y que no todos están pendientes de pago: algunos se entregan mensualmente, mientras que otros, como el aguinaldo de Navidad, se pagan en diciembre.

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