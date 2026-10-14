Bono de Asistencia Escolar: Revisa si tu hogar cumple los requisitos para recibirlo

14 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Garantizar la asistencia regular a clases tiene un incentivo económico directo para miles de familias en el país. Se trata del Bono por Deber de Asistencia Escolar, un aporte mensual de $10.000 por cada niño, niña o adolescente que cumpla con los requisitos de escolaridad y asistencia establecidos por la normativa chilena.

Al tratarse de una ayuda del Estado no postulable, el beneficio se asigna de manera automática a quienes cumplen con las condiciones, sin necesidad de realizar trámites ni rellenar formularios.

¿Quiénes pueden recibir el bono y cuáles son los requisitos?

Para acceder a este aporte, el grupo familiar debe formar parte de ciertos programas de apoyo social y cumplir con criterios específicos de estudio:

La familia debe ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades y estar participando activamente en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

y estar participando activamente en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL). Contar con integrantes de entre 6 y 18 años de edad al 31 de marzo del año respectivo.

de edad al 31 de marzo del año respectivo. Los menores deben cursar educación básica o media en una institución reconocida por el Estado.

en una institución reconocida por el Estado. Registrar una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. En el caso de los meses de enero y febrero, la verificación se calcula promediando el rendimiento entre julio y diciembre del año anterior.

La acreditación de este porcentaje es informada directamente al sistema por el Ministerio de Educación (Mineduc), activándose el beneficio en el momento en que la familia suscribe su Plan de Intervención y la carta de compromiso.

¿Cómo y dónde se pagan los $10.000 mensuales?

El dinero se entrega de manera conjunta junto a otros aportes familiares, como el Bono de Protección y el Bono Base Familiar. Respecto a la forma de entrega, el monto se abona de manera directa mediante depósito bancario en una CuentaRUT u otra cuenta asociada, modalidad bajo la cual los fondos no caducan.

En cambio, quienes prefieren retirar el dinero pueden hacerlo de manera presencial en las sucursales de la Caja de Compensación Los Héroes y BancoEstado; sin embargo, bajo esta opción es fundamental tener en cuenta que los pagos caducan a los seis meses si no son retirados a tiempo.

Si en algún momento se desea modificar la modalidad de cobro, el titular debe ir a su municipalidad o a una oficina de ChileAtiende para pedir el cambio. Asimismo, las fechas exactas de pago se pueden consultar en todo momento ingresando los datos personales en la plataforma web de ChileAtiende. (ACÁ)