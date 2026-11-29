29 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Un F-16 es un avión de combate que forma parte de la flota de la Fuerza Aérea de Chile. En marzo de 2023, un documento técnico relacionado con esas aeronaves apareció en Scribd, una plataforma donde los usuarios pueden compartir archivos y leer documentos en línea. No era un folleto ni una descripción general del avión: Su título lo identificaba como un manual sobre aviónica y empleo de armamento no nuclear. La justicia militar estableció que estaba clasificado como un documento secreto.

El archivo fue subido con el nombre de usuario “Seth Pulgar”. La alerta llegó al CSIRT, el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática, y desde ahí a la V Brigada Aérea, que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Aviación de Antofagasta. El documento ya había sido retirado cuando el tribunal intentó encontrarlo en Scribd, pero la investigación logró reconstruir quién estaba detrás de la cuenta y cómo el manual había llegado a sus manos.

Mario Andrés Pulgar Álvarez, entonces cabo primero de la FACh, reconoció —según los registros a los que accedió Mega Investiga— que “Seth Pulgar” era su usuario y que él había subido el archivo. En ese momento cumplía funciones en el Grupo de Mantenimiento n.º 51 y era jefe del área de Misiles y Bombas. Según estableció el tribunal, ese cargo le daba acceso a la biblioteca técnica donde se guardaban publicaciones relacionadas con los F-16.

La génesis del delito

La justicia militar acreditó que la publicación fue compartida el 22 de marzo de 2023. Una semana después, la V Brigada Aérea informó formalmente el hallazgo a la Fiscalía de Aviación. La orden técnica aparecía identificada como “TO 1F-16AM-34-1-1 Avionic and Not Nuclear Weapon Delivery Flight Manual”.

Durante la investigación, el juez no encontró el archivo disponible y es que para entonces, Pulgar ya había eliminado su cuenta. En su declaración, dijo que no recordaba dónde había obtenido el manual ni cómo lo había sacado de su ubicación original. También sostuvo que no recordaba haber subido otros documentos institucionales.

Sí relató que recibió una llamada telefónica de un oficial de la V Brigada Aérea, cuyo nombre dijo desconocer. Después de esa llamada, afirmó, borró su cuenta de Scribd y todo lo que tenía almacenado en ella.

La defensa cuestionó que la publicación bastara para configurar el delito. Argumentó que no se había identificado a alguien que recibiera o descargara el documento, que no se había acreditado un daño concreto para la seguridad militar y que el manual podía estar desactualizado. También discutió que el carácter secreto del archivo estuviera suficientemente fundamentado.

Con todo, el Juzgado de Aviación rechazó esos argumentos. Para el tribunal, publicar el documento en una plataforma abierta equivalía a divulgarlo, aunque no se supiera cuántas personas lo habían leído. “Publicar información en Internet es una divulgación de información”, sostuvo la sentencia. Y agregó que no era necesario determinar quién accedió al archivo: “Basta su divulgación para consumar el delito”.

El fallo también consideró que Pulgar había tenido acceso al manual por las funciones que desempeñaba en la FACh y que sabía que se trataba de información secreta. La defensa sostuvo que no se había probado un riesgo efectivo para la seguridad nacional o militar. La investigación, eso sí, según fuentes consultadas, no pudo establecer si efectivamente se produjo un perjuicio operativo específico, si el documento llegó a alguna fuerza militar extranjera.

El 5 de junio de 2025, el Juzgado de Aviación condenó a Pulgar a 3 años de presidio menor en su grado medio como autor del delito de divulgación de secretos militares. Para fijar la pena, consideró su irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial que, a juicio del tribunal, prestó al reconocer su participación.

Eso sí, la condena no significó que tuviera que ingresar a prisión. El juzgado le concedió la remisión condicional de la pena, por lo que quedó sujeto al control de Gendarmería durante tres años y debía cumplir las demás condiciones legales.

Hace unos días la Corte Marcial confirmó la condena y añadió la pérdida del estado militar. En términos concretos, eso significa el retiro absoluto de la institución y la imposibilidad de recuperar la calidad de militar. Es una consecuencia permanente, distinta de los 3 años de suspensión de cargos u oficios públicos que también contempla el fallo.

Pero la sentencia resolvió quién publicó el manual y qué delito configuraba esa publicación, pero no quién alcanzó a verlo. El expediente no establece si alguien lo descargó, si fue consultado desde otro país o si llegó a manos de algún servicio de inteligencia.

El archivo desapareció de Scribd. La posibilidad de que hubiera sido visto o copiado antes de su eliminación quedó sin respuesta. La justicia determinó quién abrió la puerta; sin embargo, no ha podido establecer quién alcanzó a verla.

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