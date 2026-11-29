29 nov. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo en Calama a los 14 turistas franceses que ingresaron sin autorización al cerro Unita, en donde se ubica el sitio arqueológico protegido del geoglifo conocido como el "Gigante de Tarapacá".

14 ciudadanos franceses detenidos

La Fiscalía Local de Tamarugal lidera la investigación por los daños provocados al monumento nacional ubicado en la comuna de Huara, en la región de Tarapacá.

"Se lograron rescatar ciertas evidencias fílmicas con la Municipalidad de Huara, donde se pudo establecer que el hecho habría ocurrido el pasado 23 de noviembre en horario de la mañana", explicó el inspector Jorge Cárdenas de la Bidema Arica de la PDI.

Gracias a esta y otras evidencias, "se logró la individualización de 14 personas de nacionalidad extranjera", contra quienes se solicitaron las órdenes de detención.

Los detenidos pasarán control de detención, en modalidad telemática, durante la jornada de este domingo. En dicha audiencia se definirá si serán multados, formalizados o expulsados.

En conversación con el corresponsal de Meganoticias en Iquique, Maycol Soto, las autoridades regionales expresaron la necesidad de mejorar la señalética y coordinar acciones para proteger este patrimonio cultural y natural.

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