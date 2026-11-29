29 nov. 2026 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

El fútbol chileno está de luto, tras confirmarse en las últimas horas la muerte de Martín Isaías Opazo Fuentes, capitán de la categoría Sub 18 de Deportes Recoleta. La información oficial la entregó el mismo club a través de sus redes sociales.

"Vuela alto, capitán"

"Como familia recoletana nos quedamos con el recuerdo de tu pasión por estos colores, porque fuiste un ejemplo de compromiso y amistad para todos quienes tuvimos el privilegio de conocerte", parte el escrito.

Además, se añadió que "abrazamos a toda su familia, seres queridos, a sus compañeros de categoría, cuerpo técnico y a todo el fútbol joven en este difícil momento".

Para cerrar, se expresó: "Martin, tu legado vivirá por siempre. Vuela alto, capitán. Nunca te olvidaremos".

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Familia pide un funeral tranquilo

El club también compartió un comunicado por parte de la familia de Martín, en el cual solicitan un "funeral tranquilo" a "todos aquellos que nos acompañan en este difícil momento".

"Les solicitamos respetuosamente que sea un funeral tranquilo, sin fuegos artificiales, sin extintores y solamente con la tranquilidad que se puede transmitir a nuestra familia. Agradecemos profundamente su comprensión y compañía", escribieron.

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