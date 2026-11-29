29 nov. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una balacera ocurrió la noche del sábado en la comuna de El Bosque, la que dejó a un hombre de 56 años en estado grave tras el ataque.

El hecho delictual ocurrió en el sector de avenida Lo Martínez con pasaje Cochoa.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recogidos en el lugar, la víctima —de nacionalidad chilena y residente del sector— transitaba por las inmediaciones cuando un vehículo en movimiento se detuvo en el lugar y desde su interior se efectuaron múltiples disparos dirigidos hacia el pasaje y en dirección al sur.

Por ahora se indaga la posible presencia de hasta cinco ocupantes en el móvil, aunque la participación exacta y la identidad de los responsables forman parte de las diligencias en curso.

A raíz del ataque, el hombre resultó con al menos un impacto balístico de gravedad. En un primer momento, fue auxiliado por vecinos y posteriormente trasladado por personal del SAMU hasta el Hospital El Pino, en San Bernardo, donde permanece en estado grave, siendo intervenido y a la espera de la evolución médica tras recibir atención de urgencia.

Por instrucción del Ministerio Público, a través de su unidad especializada en crimen organizado y homicidios, equipos investigativos de la policía civil y peritos criminalísticos acudieron tanto al sitio del suceso como al centro asistencial.

En el lugar se han desarrollado peritajes orientados a empadronar testigos, revisar registros audiovisuales y levantar evidencia balística, entre ellas vainillas, marcas de impacto en la vía pública y proyectiles que alcanzaron vehículos estacionados en las cercanías.