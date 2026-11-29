29 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Con el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, los hogares que tengan hijos o hijas menores de edad recibirán un aporte de $30.000 por cada uno.

Para acceder, los niños y niñas deben estar registrados como cargas en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al 80% de la población con mayor vulnerabilidad socioeconómica del país.

¿Cuántos años deben tener mis hijos para recibir el bono de $30.000?

Este beneficio está pensado para ayudar a familias con hijos menores de edad; específicamente, los niños deben tener entre 0 y 13 años.

Los padres cuyos hijos hayan nacido entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027 también podrán recibir el aporte siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos, pero recibirán el dinero después del 15 de marzo de 2027.

¿Cuántas veces se paga el bono de $30.000 por hijo?

El bono se paga automáticamente: las familias no deben postular, pues el Gobierno utiliza los datos que ya están en los registros del Estado.

Quienes cumplan con los requisitos recibirán el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez solo una vez.

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