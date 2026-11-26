26 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La postulación al segundo llamado nacional del Subsidio DS1 entra en su recta final para quienes buscan acceder a este apoyo estatal, ya que mañana viernes 27 de noviembre a las 16:00 horas vencerá el plazo máximo para enviar la solicitud en línea o de manera presencial, según estableció el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Esta convocatoria incorporó el nuevo Tramo 4.000, modalidad diseñada para familias que no son propietarias de un inmueble, cuentan con capacidad de ahorro y pueden complementar el financiamiento mediante un crédito hipotecario para adquirir una casa o departamento, nuevo o usado, de hasta 4.000 UF (o 4.500 UF en zonas extremas y territorios insulares).

¿Cuáles son los montos del subsidio según la ubicación de la vivienda?

El aporte económico que entrega el Estado en este segmento depende directamente de la región donde se encuentre la propiedad y del rango de tasación del inmueble:

Regiones de Coquimbo hasta Los Lago s: entrega un subsidio fijo de 400 UF para comprar viviendas con un valor superior a 2.200 UF y de hasta 4.000 UF.

s: entrega un subsidio fijo de para comprar viviendas con un valor superior a Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama : otorga un aporte de 500 UF para propiedades de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF.

: otorga un para propiedades de más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF. Regiones de Aysén y Magallanes (además de las provincias de Chiloé y Palena, y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández): entrega un monto máximo de 550 UF para inmuebles que superen las 2.600 UF y lleguen hasta 4.500 UF.

Requisitos clave y cómo realizar el trámite antes del cierre

Para postular dentro del plazo establecido, los interesados deben ser mayores de 18 años, contar con cédula de identidad vigente (con residencia definitiva acreditada en el caso de extranjeros), estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH) y demostrar el ahorro mínimo exigido de 200 UF depositado y disponible en su cuenta de ahorro para la vivienda al 30 de octubre de 2026, sin haber realizado giros posteriores a esa fecha.

Sin embargo, mientras los tramos tradicionales del DS1 exigen al menos 12 meses de antigüedad en la cuenta de ahorro, en esta convocatoria especial del Tramo 4.000 dicho requisito de permanencia no es exigible.

Quienes cumplan con estas condiciones pueden ingresar su postulación por internet hasta las 16:00 horas de este viernes 27 de noviembre a través de la plataforma oficial www.minvu.gob.cl utilizando su ClaveÚnica, o bien acudir presencialmente a las oficinas OIRS del Serviu si tiene una hora previamente agendada.