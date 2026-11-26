26 nov. 2026 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo actoral chileno sufre un nuevo golpe esta semana tras confirmarse el fallecimiento de Carolina Highet García, intérprete nacional que por más de dos décadas se dedicó al doblaje, la actuación y la formación artística, dejando su huella en decenas de series animadas y producciones emitidas en toda Latinoamérica.

La noticia fue confirmada este jueves por Chileactores, agrupación de la cual formaba parte activa e integraba su Comisión de Género, desde donde expresaron su pesar por la partida de una voz que acompañó a distintas generaciones sin aparecer en pantalla.

De "PAW Patrol" y "Avatar" a las teleseries turcas

A lo largo de su larga trayectoria detrás del micrófono, Highet dio vida a recordados personajes infantiles y juveniles, destacando especialmente por interpretar a Rocky en la franquicia PAW Patrol, y por participar en el doblaje de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned.

Su trabajo vocal también formó parte de títulos como Avatar: La Leyenda de Aang (donde dio voz a Mai en el capitulo final), Ni Hao, Kai-Lan (como la protagonista Kai-Lan), Detective Conan (Ai Haibara), Wow! Wow! Wubbzy! (Daizy), Pororo, el pequeño pingüino (Loopy), Princesas del Mar (Ester), Los Sustitutos (Abbey) y producciones chilenas como Bartolo y Las aventuras de Papelucho.

En paralelo, su trabajo se extendió al doblaje al español de populares teleseries turcas y ficciones internacionales transmitidas en Chile y el continente, entre ellas Las mil y una noches, Fatmagül, Amor prohibido, Ezel, Medcezir, Hercai, Doctor Milagro, Traicionada y Seyran y Ferit, además de películas como Belle y programas de televisión como Cake Boss, Kilos mortales y Hermanos a la obra. Desde Chileactores indicaron que próximamente se informarán los detalles de su velorio y funeral.