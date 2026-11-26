26 nov. 2026 - 00:30 hrs.

“Me casé con la angustia de que tal vez voy a ser viuda joven”. Con esa confesión, Rosario Bravo explicó una de las preocupaciones que ha marcado su matrimonio con el médico Carlos Caorsi, con quien tiene casi 30 años de diferencia.

La creadora de contenido abordó el tema en el podcast “Vanidad a cualquier edad”, donde también explicó por qué comparte constantemente registros de su relación en redes sociales.

“La gente me critica mucho por exponer, me dicen ‘¿por qué subes videos dándole besos?’, ¡por qué el video no es para la señora, es para mí!“, afirmó.

Visiblemente emocionada, agregó: “Porque yo me casé con la angustia de que tal vez voy a ser viuda joven“.

“Entonces yo lo único que quiero es tener acceso a él todo lo que pueda”, explicó. También defendió sus publicaciones: “Y si tiene que estar en el Instagram para ir y mirarlo, ahí lo pongo. Y si la señora le da asco, es problema de ella; yo no lo hago por la gente, lo hago por nosotros, por mí”.

La preocupación de su hijo que influyó en el lifting

Durante la conversación, Bravo también reveló que la diferencia de edad influyó en la decisión de Caorsi de someterse a un lifting.

Según contó, su hijo Salvatore, de cinco años, comenzó a preguntarle si su padre iba a morir pronto, luego de notar que tenía una apariencia distinta a la de los papás de sus compañeros de colegio.

“La mayor razón por la que Carlos dijo: ‘Quiero hacerlo’ (el lifting) es porque el Salvatore tenía esa sensación de que el papá se podía morir“, reveló.

“Él veía a su papá viejo, entonces le vino esta angustia (…) entonces preguntaba: ‘¿Papá, tú te vas a morir?’, lo miraba y se acentuó cuando entró al colegio y vio al resto de los papás y se dio cuenta de que las mamás eran como yo, pero el papá no era como ellos”, relató.

La decisión de Carlos Caorsi

Rosario Bravo recordó que, durante una consulta médica para evaluar la cirugía, el especialista le preguntó a Caorsi si tenía hijos pequeños.

Tras recibir una respuesta afirmativa, le comentó: “Para él esto va a ser más importante que para ti”.

Según la influencer, después de la intervención el niño dejó de manifestar preocupación por la edad de su padre.

“Él quedó con la sensación de que el papá ahora tiene 40 años y nunca más preguntó esto de la edad. Él ve un papá joven, entonces siente que va a vivir muchos años“, concluyó.