24 nov. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Naya Fácil se ha acostumbrado a sorprender a sus seguidores con lujosas compras que comparte abiertamente en sus redes sociales, sumando en el último tiempo diversas propiedades, una camioneta Tesla Cybertruck y un penthouse de tres pisos en el barrio El Golf, en Las Condes, avaluado en torno a las 44.000 UF (cerca de $1.700 millones).

Esta vez, la influencer dio a conocer una nueva adquisición tecnológica: un celular de alta gama que decidió comprar a pocas horas de viajar fuera de Chile, luego de quedarse sin memoria disponible en su equipo anterior.

Un tercer teléfono de más de $3 millones

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido explicó que, pese a tener ya un iPhone 18 Pro Max de 256 GB en color borgoña, tuvo problemas de capacidad para guardar fotos y videos, situación que la llevó a comprar exactamente el mismo modelo, pero en tono glaciar y con 2 terabytes de almacenamiento, versión cuyo valor comercial alcanza los $3.259.990.

"Cometí la locura de comprarme otro iPhone, tengo 3 y le voy a regalar uno a mis facilines", anunció entre risas al mostrar la caja de su nuevo teléfono, añadiendo sobre su problema previo con la capacidad de su celular antiguo: "Se notó, hoy día pasé pura vergüenza".

En esa misma línea, Naya Fácil defendió el desembolso y contó que debió pasar varias horas configurando nuevamente sus aplicaciones antes de salir hacia un destino que aún no ha revelado:

"Me cansé de limitarme con cosas (...) A mí no más se me ocurre cambiar el celular a horas de irme de Chile, pero lo logré; ahí está el nuevo celular, acá está el otro. El antiguo, que yo creo que también me lo llevo al viaje".