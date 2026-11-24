24 nov. 2026 - 19:22 hrs.

A poco más de un mes de cerrar su carrera como futbolista profesional, el histórico exjugador de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, atraviesa una nueva etapa en su vida personal. El argentino de 40 años confirmó que está nuevamente en pareja, esta vez con Mónica Allende Marín, una contadora que también tiene un emprendimiento dedicado a la venta de joyas.

"Por fortuna conocí a mi pareja, se llama Mónica. Estamos bien, estamos juntos hace un tiempo. Nos conocimos en Año Nuevo del año pasado. Fue algo lindo, así que estoy feliz", contó Rodríguez a Las Últimas Noticias.

El exdefensor reconoció que "no fue fácil después de mi separación. Mis hijos están lejos, viven lejos. Quizás no los veo como me gustaría, pero son elecciones de vida y decisiones también", explicó.

Sobre cómo comenzó esta relación, señaló que "abrirme a otra relación se dio natural, no lo estaba buscando en ese momento. Apareció Mónica y se fueron dando las cosas. Hoy estamos bien", relató.

@monicallnde

Consultado por el futuro que tiene junto a ella, Rodríguez aseguró que "los proyectos siempre son de ir más tranquilos, hay que ir paso a paso, no volverse loco. Es una relación que recién empieza; hay que disfrutar y ser feliz".

Su vida después del retiro

Esta nueva etapa personal coincide con una serie de proyectos que el exfutbolista ha comenzado a desarrollar tras poner fin a su carrera profesional. El pasado 17 de octubre tuvo su despedida oficial ante miles de hinchas de la Universidad de Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, acompañado por varios de sus excompañeros.

"Fue algo muy lindo, emotivo. Quería tener ese regalo de despedirme de la gente y darle por fin el ciclo profesional terminado. Me había ido en 2021 sin poder despedirme de la gente, así que desde ahí en mi cabeza no se cruzaba otra cosa que no fuera despedirme de ellos y, por fortuna, lo pudimos hacer", recordó.

Sin embargo, colgar los botines del profesionalismo no significó alejarse del fútbol. Hace algunas semanas fue presentado como refuerzo del Club Deportivo Carmelo de Praga, equipo amateur de Catemu, tras una invitación del también exjugador azul Marcos González.

"Me invitó un día a ver un partido. Hablé con la gente de ahí y me hicieron saber el interés que tenían. Yo les dejé claro que no iba a poder jugar siempre, que iba a ir cuando pudiera por los proyectos que tengo en mente. No me queda cerca tampoco de donde vivo", explicó.

A estas actividades también suma su participación en la Corporación de exjugadores de Universidad de Chile, con la que ha recorrido distintas ciudades durante el año. "Estoy viajando bastante con la Corporación. Es una experiencia quizás diferente, pero muy linda. Volver a sentir ese cariño de la gente que uno solamente vive dentro de la cancha se disfruta al máximo", expresó.

De cara a los próximos meses, Rodríguez aseguró que quiere cerrar bien el año y comenzar a preparar lo que viene para 2027, con especial atención al centenario de Universidad de Chile.