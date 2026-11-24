24 nov. 2026 - 08:41 hrs.

En medio del proceso de divorcio entre Ana Sol Romero y el cantante Douglas, nuevos antecedentes sobre la solicitud de una orden de alejamiento presentada por la periodista argentina salieron a la luz. El documento incluye una declaración en la que Romero relató una serie de episodios que habría vivido durante este año junto al artista.

La solicitud fue presentada el pasado 19 de agosto en Florida. Sin embargo, Douglas aseguraba desde Chile que desconocía la acción judicial porque no había sido notificado.

Eso cambió el lunes 16 de noviembre, publicó LUN, cuando, según un reporte oficial del sheriff del condado de Miami-Dade, la oficial María Spell le notificó personalmente la orden a las 19:04 horas, en la zona de arribos del aeropuerto. La medida se encuentra vigente a la espera de una audiencia y le prohíbe acercarse a menos de 500 pies (152,4 metros) de su expareja.

Violencia doméstica

En el documento de 44 páginas, que incluye 22 carillas con pruebas, Romero describió situaciones de violencia doméstica. Según su relato, entre mediados de marzo y el 2 de mayo tuvo que dormir en la habitación de su hija menor para proteger su integridad física.

Aseguró que debía cerrar la puerta con llave porque Douglas habría intentado abrirla por la fuerza en reiteradas ocasiones. También afirmó que, en otro episodio, el cantante rompió la puerta del dormitorio matrimonial después de que ella se encerrara allí durante uno de sus arrebatos.

La periodista también denunció que debía esconder su teléfono celular durante las noches por temor a que Douglas lo revisara mientras dormía. En marzo de 2026, según su declaración, el artista le habría quitado no solo el teléfono, sino también su vehículo, documentos personales, tarjeta de Seguro Social, pasaporte y Green Card. Afirmó que recuperó el celular siete horas después y que sus documentos le fueron devueltos aproximadamente una semana más tarde.

Asimismo, relató un episodio ocurrido el 12 de junio, cuando, tras comenzar a grabar una discusión en la que él la habría acusado de mantener una relación con otro hombre, Douglas le habría arrebatado el teléfono violentamente, torciéndole una mano y provocándole una lesión en el pie. Luego, según su versión, habría comenzado a gritar frente a sus hijas: "Su madre quiere que me detengan" y "su madre está destruyendo este matrimonio y esta familia".

Métodos de vigilancia

Otro de los puntos de la declaración apunta a presuntos mecanismos de vigilancia. Romero aseguró haber descubierto, mediante capturas de pantalla que el propio cantante le enviaba, que este monitoreaba las llamadas entrantes y salientes de su teléfono.

También sostuvo que Douglas había inscrito el seguro del automóvil en un programa de monitoreo de conducción que le permitía conocer los lugares que ella visitaba. A esto sumó la acusación de que habría instalado un micrófono oculto en su vehículo para escuchar sus conversaciones, algo que, según afirmó, él habría reconocido incluso frente a terceros y sus hijas. También señaló que el artista revisaba, mediante la aplicación de Tesla, su ubicación y la música que escuchaba mientras conducía, exigiéndole explicaciones por canciones que, a su juicio, hablaban de infidelidad.

Romero también aseguró que en distintas ocasiones lo observó siguiéndola en su vehículo, entre ellas el 24 de junio, cuando la habría seguido hasta el restaurante Flanigans, en Weston, y se habría escondido detrás de unos arbustos en el estacionamiento.

Finalmente, la periodista describió episodios de presunto abuso verbal. Uno de ellos habría ocurrido el 30 de julio, cuando Douglas la habría increpado porque su ropa estaba lavada, pero todavía no había sido doblada. Romero aseguró que grabó parte de la discusión y que, cuando le pidió que dejara de maltratarla verbalmente, él respondió que no se trataba de abuso psicológico "porque no estaba llorando".

Además, afirmó que durante el matrimonio el cantante le habría repetido en distintas ocasiones: "Tienes que entender que si no estás conmigo, no estarás con nadie más", siendo la última vez en marzo de 2026. En su declaración también mencionó que, en medio de la crisis matrimonial, Douglas compuso una canción sobre infidelidad, traición y mentiras, y que posteriormente habría comentado a terceros que su lanzamiento durante el divorcio podría ayudar a reactivar su carrera musical.