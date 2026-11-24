24 nov. 2026 - 00:10 hrs.

Después de tres años recorriendo México, la exitosa exhibición de 31 Minutos confirmó su regreso a Chile con una nueva temporada que tendrá como escenario el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), ubicado en el límite de Providencia y Las Condes.

La muestra, titulada Museo 31, llegará con nuevas obras y objetos inéditos para recorrer más de dos décadas de historia de los queridos títeres chilenos y su emblemático noticiero.

La exposición estará abierta entre el 15 de enero y el 14 de marzo de 2027, de martes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas.

¿Qué se podrá ver en la exposición de 31 Minutos?

La exhibición propone una retrospectiva por los más de 20 años de historia del programa e incluye títeres, objetos y maquetas utilizadas en la producción, además de material del backstage de sus episodios.

También contará con canciones de la serie y microdocumentales que revelarán algunas de las anécdotas más hilarantes de "Tulio Triviño" y compañía.

¿Cómo comprar entradas para Museo 31?

La venta de entradas se realizará a través de la plataforma Ticketplus.

De acuerdo con lo informado, la preventa comenzará el martes 1 de diciembre, con un 20% de descuento en la entrada general y un 30% para clientes de Caja de Compensación Los Héroes.

Esta etapa se extenderá hasta el 14 de enero de 2027 o hasta agotar el stock disponible.