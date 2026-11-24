Museo de 31 Minutos regresa a Chile con una nueva exhibición: Revisa las fechas, horarios y entradas
- Por Cristian Latorre
Después de tres años recorriendo México, la exitosa exhibición de 31 Minutos confirmó su regreso a Chile con una nueva temporada que tendrá como escenario el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), ubicado en el límite de Providencia y Las Condes.
La muestra, titulada Museo 31, llegará con nuevas obras y objetos inéditos para recorrer más de dos décadas de historia de los queridos títeres chilenos y su emblemático noticiero.
La exposición estará abierta entre el 15 de enero y el 14 de marzo de 2027, de martes a domingo, entre las 10:00 y las 20:00 horas.Ir a la siguiente nota
¿Qué se podrá ver en la exposición de 31 Minutos?
La exhibición propone una retrospectiva por los más de 20 años de historia del programa e incluye títeres, objetos y maquetas utilizadas en la producción, además de material del backstage de sus episodios.
También contará con canciones de la serie y microdocumentales que revelarán algunas de las anécdotas más hilarantes de "Tulio Triviño" y compañía.
¿Cómo comprar entradas para Museo 31?
La venta de entradas se realizará a través de la plataforma Ticketplus.
De acuerdo con lo informado, la preventa comenzará el martes 1 de diciembre, con un 20% de descuento en la entrada general y un 30% para clientes de Caja de Compensación Los Héroes.
Esta etapa se extenderá hasta el 14 de enero de 2027 o hasta agotar el stock disponible.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de
Notas relacionadas
- Cine gratis junto al mar: Festival Internacional de Cine en Viña tendrá funciones al aire libre y películas para todos los gustos
- ¿Buscas panorama para el atardecer? Renovado Festival de la rosa 2026 tendrá luces, música electrónica y comida por tres noches
- Concierto gratuito de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi se realizará este fin de semana: ¿Dónde y a qué hora será?