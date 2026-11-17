17 nov. 2026 - 16:59 hrs.

El Festival de La Rosa 2026 llega con un formato renovado: tres noches de música electrónica, luces y comida entre las flores. La cita será el jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Rosedal del Parque Araucano (Presidente Riesco 5698, Las Condes), desde las 19:00 hasta las 00:00 horas. La entrada general cuesta $4.000 y $2.000 con Tarjeta Vecino.

¿Qué tendrá el Festival de La Rosa 2026?

El Festival de La Rosa 2026 combinará música electrónica, intervenciones audiovisuales, gastronomía y naturaleza bajo un concepto llamado Open Sunset, pensado para vivir el atardecer en el Rosedal. La idea es convertir el espacio en un escenario inmersivo y sensorial, donde las flores, los colores, la música y la tecnología compartan protagonismo.

El colectivo de arte y cultura Delight Lab estará a cargo de las proyecciones lumínicas y audiovisuales. Sus intervenciones comenzarán cuando termine la música de cada jornada y transformarán el Rosedal a medida que cae la noche, hasta la medianoche.

¿Qué DJ tocan en el Festival de La Rosa 2026?

La música del Festival de La Rosa 2026 tendrá un sello femenino y nacional, con tres DJ chilenas, una por noche. Cada jornada parte con un set de dos horas y luego da paso a las proyecciones de Delight Lab.

Jueves 19: DJ Niks (19:00 a 21:00 horas) y Delight Lab (21:00 a 00:00 horas).

DJ Niks (19:00 a 21:00 horas) y Delight Lab (21:00 a 00:00 horas). Viernes 20: DJ Karin von Mühlenbrok (19:30 a 21:30 horas) y Delight Lab (21:30 a 00:00 horas).

DJ Karin von Mühlenbrok (19:30 a 21:30 horas) y Delight Lab (21:30 a 00:00 horas). Sábado 21: DJ Amalia Balbontín (19:00 a 21:00 horas) y Delight Lab (21:00 a 00:00 horas).

¿Qué se puede comer en el Rosedal del Parque Araucano durante el festival?

Además de la música, el Rosedal del Parque Araucano contará con barras, propuestas gastronómicas, florerías y viveros, junto con espacios para comer y compartir al aire libre. Entre los participantes confirmados están Bar La Providencia, Cervecería Loa y Pizzería de Pura Madre, además de distintos carros de comida.

Esto permite organizar la salida completa en un solo lugar: llegar con luz de día, comer algo durante los sets y quedarse para ver las proyecciones.

¿Por qué el Festival de La Rosa cambió de formato?

El Festival de La Rosa busca ampliar su público más allá de los vecinos de Las Condes, de acuerdo con la alcaldesa de la comuna, Catalina San Martín. “Este año quisimos darle un giro al festival y transformarlo en una experiencia inmersiva sensorial, con un formato más moderno y que abre el evento a todo tipo de público”, explicó.

La autoridad agregó que la invitación se extiende “no solamente a nuestros vecinos, sino que a quienes buscan un panorama al aire libre, que mezcla arte, música y gastronomía en un espacio emblemático de Las Condes como el Rosedal del Parque Araucano”.

Esta edición es organizada por la Municipalidad de Las Condes en colaboración con la Asociación Chilena de La Rosa. Según San Martín, se espera convocar a más de 4.000 personas durante las tres jornadas.

¿Cuánto cuesta la entrada y dónde queda el Festival de La Rosa 2026?

La entrada general al Festival de La Rosa 2026 tiene un valor de $4.000, mientras que con Tarjeta Vecino cuesta $2.000. El evento se realiza en el Rosedal del Parque Araucano, ubicado en Presidente Riesco 5698, Las Condes.

El festival funcionará el jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 2026, entre las 19:00 y las 00:00 horas. Si quieres ver a las DJ desde el inicio, considera que el viernes la música parte a las 19:30 horas.