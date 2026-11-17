17 nov. 2026 - 16:25 hrs.

Tras días de intensas especulaciones, Camila Andrade recurrió a sus redes sociales para aclarar el supuesto fin de su compromiso con el empresario Jorge Yunge.

Sin necesidad de emitir extensos comunicados, a la exMiss Chile le bastó una sola publicación para aclarar su presente sentimental.

La polémica estalló esta semana, cuando se advirtió que la modelo había borrado de Instagram todas las fotografías junto a Yunge, sumado a la ausencia del empresario en sus últimas apariciones públicas.

La imagen compartida por Camila Andrade

Sin embargo, en medio del revuelo mediático, la modelo decidió responder de manera sutil pero contundente. A través de sus historias de Instagram, reposteó una fotografía originalmente compartida por Jorge Yunge.

En la postal se ve a la modelo posando y luciendo su anillo de compromiso, acompañada únicamente por el emoji de un corazón y el ícono de guardar silencio.

Con ese gesto, la animadora echó por tierra las versiones de ruptura y confirmó que sus planes de boda siguen intactos.

Instagram Camila Andrade

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