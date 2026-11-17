17 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Las personas pensionadas pueden aumentar el monto que reciben mensualmente gracias al Beneficio por Años Cotizados, un aporte que reconoce el tiempo que han cotizado.

Este beneficio entrega un monto adicional calculado en Unidades de Fomento (UF), de acuerdo con los meses cotizados por cada persona.

¿Cuál es el máximo que se puede recibir?

El aporte alcanza hasta 2,5 UF mensuales ($103.376 a este día), equivalentes a 25 años de cotizaciones.

El cálculo considera 0,1 UF por cada 12 meses cotizados. Para acceder, las mujeres necesitan un mínimo de 10 años de cotizaciones, mientras que los hombres requieren 20 años.

El beneficio está dirigido a personas de 65 años o más que reciban una pensión de vejez o invalidez mediante una AFP o una compañía de seguros de vida.

Una de sus características es que se entrega automáticamente, por lo que no es necesario postular para recibirlo si se cumplen los requisitos.

Además, el aporte se suma directamente a la pensión mensual. Incluso pueden recibirlo quienes agotaron sus ahorros previsionales y tienen saldo cero en su cuenta individual.

El pago comenzó en enero de 2026 para quienes cumplían las condiciones a esa fecha. Quienes alcanzaron los 65 años, después comenzaron a recibirlo desde el mes en que cumplieron esa edad.

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