17 nov. 2026 - 15:15 hrs.

La música siempre ha sido el refugio de Denise Rosenthal para expresar sus vivencias más íntimas. Y esta vez podría no ser la excepción.

Y es que la cantante estrenó dos temas que rápidamente dieron que hablar en redes sociales, ya que contienen letras sugerentes que apuntarían a su pasado sentimental.

Se trata de "Daltonismo" y "Equilibrar la balanza", canciones que forman parte de su próximo proyecto musical "La rueda de las emociones".

¿Denise Rosenthal arremetió contra su exmarido?

Aunque la artista no identificó a quién estarían dirigidas, sus seguidores no tardaron en sacar conclusiones. Muchos relacionaron las letras con su mediático quiebre matrimonial con Camilo Zicavo.

La protagonista de "El blog de la Feña" contrajo matrimonio con el músico en marzo de 2022, pero tuvieron una abrupta separación en 2024.

Instagram.

Después, Zicavo inició una relación con la actriz Daniela Pérez, lo que avivó las especulaciones de infidelidad de su parte, aunque él mismo las desmintió y acusó a Rosenthal de haberle sido infiel.

"Me da vergüenza saber que fuiste mi m..."

Una de las frases que más llamó la atención aparece en "Equilibrar la balanza": "Si hubiera querido hundirte, ya te hubiera destruido. Y es que hasta a mí me da vergüenza saber que fuiste mi m...".

Pero no fue la única línea que encendió los comentarios. En "Daltonismo", Denise canta: "Nunca hubo lealtad y perdoné mil veces", un verso que también fue interpretado como una posible referencia a Zicavo.

Incluso hay un detalle al cierre de esta última canción: se escucha la voz de un hombre que pregunta: "¿Por qué te dio pena, mi piojita?". Algunos usuarios asociaron ese registro a su exmarido.

Por ahora, Denise no ha confirmado que las canciones estén dedicadas al músico. Sin embargo, el lanzamiento ya abrió una nueva conversación sobre una historia sentimental marcada por la polémica.

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