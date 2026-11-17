17 nov. 2026 - 14:15 hrs.

Gala Caldirola vuelve a instalarse en la pauta de la farándula nacional, esta vez con un inesperado proyecto que promete dar que hablar. La modelo española confirmó su llegada al mundo de la creación de contenido para adultos, sumándose a un negocio en el que ya participan distintas figuras del espectáculo chileno.

La noticia fue anunciada por la propia empresaria a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de sugerentes fotografías.

En una de sus historias de Instagram, la ex chica reality adelantó el lanzamiento con un breve mensaje: “Pronto mi cuenta”.

En el registro compartido se puede ver parte de sus piernas cubiertas de espuma, una imagen con la que comenzó a generar expectación sobre el contenido que ofrecerá en esta nueva plataforma.

¿Cómo se llama la plataforma de contenido para adultos de Gala Caldirola?

El nuevo proyecto de la española se llamará “El secreto de Gala” y contará con un sitio web propio: elsecretodegala.cl.

Al ingresar a la página, los interesados pueden acceder a un formulario de registro para conocer y eventualmente ingresar a este espacio digital. Sin embargo, el sitio establece una condición clara: Está destinado exclusivamente a personas mayores de 18 años.

“Este espacio es solo para mayores de 18 años. Al entrar, confirmas que tienes la edad legal requerida”, advierte el formulario disponible en la plataforma.

Por ahora, Gala Caldirola no ha entregado mayores detalles sobre el tipo de material que publicará ni ha confirmado una fecha oficial para el inicio de las publicaciones.

El nuevo proyecto de Gala Caldirola tras su separación de Luis Jiménez

Este anuncio llega en medio de un año de alta exposición mediática para la empresaria española, quien ha protagonizado distintos titulares relacionados con su vida sentimental y sus proyectos personales.

Uno de los episodios más comentados fue su separación de Luis Jiménez, relación que estuvo marcada por la infidelidad del "Mago" con su exesposa, Coté López. Ahora, Caldirola apuesta por un nuevo camino en el mundo digital, siguiendo una tendencia que ha sumado a distintas figuras del espectáculo nacional a la creación de contenido exclusivo para adultos.

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