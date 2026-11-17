17 nov. 2026 - 12:06 hrs.

Hay canciones que apenas comienzan a sonar despiertan recuerdos de inmediato. Una de ellas es “The Final Countdown”, clásico que volverá a escucharse en vivo en Chile gracias al regreso de Europe.

¿Cuándo vendrá Europe a Chile?

La agrupación sueca confirmó un nuevo encuentro con sus fanáticos nacionales. La cita quedó programada para el domingo 18 de abril de 2027 en el Santander Arena, en Santiago.

El espectáculo forma parte de la gira "COME this MADNESS" SOUTH AMERICAN TOUR 2027, recorrido que traerá nuevamente al país a los intérpretes de algunos de los himnos más reconocidos del rock.

Pero Europe no llegará solo. La jornada también tendrá como invitado especial a Jayler, banda británica que se sumará a esa noche cargada de guitarras y energía rockera.

The FanLab

¿Cómo comprar las entradas?

Para quienes quieran asegurar su lugar, la preventa comenzará el martes 24 de noviembre, a partir de las 10:00 horas.

Además, habrá un incentivo para comprar con anticipación: durante las primeras 48 horas se ofrecerá un 20% de descuento con todo medio de pago, beneficio que estará disponible hasta agotar el stock destinado a esta promoción.

Una vez finalizado ese período, continuará la venta de entradas. Todo el proceso se realizará exclusivamente a través de Puntoticket.

Así, los seguidores de Europe ya tienen una fecha marcada para reencontrarse con la banda y corear sus clásicos.

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