17 nov. 2026 - 11:47 hrs.

¿Qué pasó?

Una actualización de aviso meteorológico por "probables tormentas eléctricas" rige para zonas de diez regiones de Chile desde la tarde del lunes 16 hasta la noche del martes 17 de noviembre.

De acuerdo con el informe técnico, el evento afectará a gran parte de la zona centro y sur del territorio nacional.

Además, se desarrollará preferentemente por la tarde-noche y estará acompañado de precipitaciones aisladas en los sectores señalados.

Las regiones y zonas afectadas

El detalle de las regiones y zonas comprendidas bajo este aviso es el siguiente:

Coquimbo: Cordillera.

Cordillera. Valparaíso: Precordillera, valles precordilleranos, Cordillera.

Precordillera, valles precordilleranos, Cordillera. Metropolitana: Valle, Precordillera, Cordillera.

Valle, Precordillera, Cordillera. O'Higgins: Valle, Precordillera, Cordillera.

Valle, Precordillera, Cordillera. Maule: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. Ñuble: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. La Araucanía: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. Los Ríos: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera. Los Lagos: Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera.

¿Qué recomendaciones hay?

Ante esta inestabilidad por la tarde y noche, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo.

También aconsejan tomar precauciones al transitar por rutas cordilleranas y asegurar los objetos que puedan dañarse.

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