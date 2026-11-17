17 nov. 2026 - 12:00 hrs.

La CuentaRUT es uno de los productos bancarios más utilizados en Chile y también está disponible para menores de edad. De hecho, BancoEstado permite que adolescentes desde los 12 años puedan solicitar su propia cuenta, aunque deben cumplir con ciertos requisitos para completar el proceso.

Esta alternativa permite que los jóvenes accedan a servicios financieros y administren su dinero, siempre considerando las condiciones establecidas por la entidad bancaria.

¿Desde qué edad se puede abrir una CuentaRUT?

Según la información publicada por BancoEstado, todos los menores de edad desde los 12 años pueden solicitar una CuentaRUT.

En el caso de adolescentes entre 12 y 17 años, la solicitud puede realizarse directamente desde la aplicación BancoEstado, siempre que su padre o madre sea cliente de la institución.

Para ello, existen dos alternativas:

El propio menor puede descargar la aplicación BancoEstado y seguir los pasos indicados para solicitar el producto.

BancoEstado y seguir los pasos indicados para solicitar el producto. El padre o la madre puede ingresar desde su aplicación, dirigirse al menú “Más”, seleccionar “Abrir Cuenta” y luego “CuentaRUT para menores de edad”.

De esta manera, el representante puede iniciar el proceso desde su propio teléfono.

¿Qué pasa si los padres no son clientes de BancoEstado?

Existen situaciones en las que la solicitud no puede completarse mediante la aplicación y es necesario acudir presencialmente a una sucursal de BancoEstado.

Esto ocurre cuando:

El menor de edad es extranjero o su padre o madre también lo es.

El padre o la madre no es cliente de BancoEstado.

El adolescente está a cargo de un tutor o representante legal distinto de sus padres.

En estos casos, el trámite debe realizarse directamente en una sucursal de la entidad bancaria.

¿Qué documentos se necesitan para abrir una CuentaRUT a un menor?

Para completar la contratación presencial, BancoEstado solicita presentar los siguientes documentos:

Cédulas de identidad vigentes del menor de edad y del adulto responsable.

del menor de edad y del adulto responsable. Certificado de nacimiento del menor o libreta de familia donde aparezca el padre, la madre o el tutor que lo representa.

Si el certificado de nacimiento, la libreta de familia o la resolución judicial fueron emitidos en el extranjero, deberán estar legalizados o apostillados, según corresponda.

En caso de que el menor esté bajo el cuidado de un representante legal distinto de sus padres, se debe presentar una resolución judicial ejecutoriada que acredite dicha representación.

BancoEstado recomienda que, cuando corresponda finalizar el proceso presencial, el menor acuda acompañado de su representante legal, de preferencia a una oficina BancoEstado Express.

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