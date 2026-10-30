31 Minutos cerrará gira de Radio Guaripolo Tour con concierto en Claro Arena: Precios y fecha de venta de entradas

30 oct. 2026 - 07:51 hrs.

El fenómeno de 31 Minutos continúa sumando hitos dentro y fuera de Chile. La agrupación de títeres logró convocar a miles de personas en distintos escenarios de Latinoamérica, consolidando el éxito de un espectáculo que mezcla humor, música y nostalgia.

Uno de los momentos más destacados ocurrió en el Zócalo de Ciudad de México, donde reunió a 230 mil espectadores. La gira también registró tres funciones agotadas en Lima y presentaciones con localidades completas en distintas ciudades chilenas, incluyendo tres fechas en Movistar Arena.

¿Cuándo se presentarán?

Tras ese recorrido, el grupo prepara su última presentación en el país. El encuentro será el 20 de diciembre, a las 19:00 horas, en Claro Arena, y marcará el cierre de Radio Guaripolo Tour en territorio nacional.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos e incluye cerca de 30 canciones. Su propuesta está pensada para distintas generaciones: quienes crecieron viendo el programa podrán reencontrarse con sus personajes favoritos, mientras que los más pequeños tendrán la oportunidad de descubrirlos en vivo.

La historia tiene como protagonista a Guaripolo, quien conduce Radio Guaripolo y su espacio “Pitanzas de medianoche de Guaripolo”. Desde esa emisora, el personaje realiza bromas telefónicas durante la madrugada, “a unos pocos, para el deleite de otros pocos”.

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La puesta en escena también incorpora nuevas instrumentaciones de canciones conocidas, con sonidos que evocan el blues de Chicago de los años 60. Además, por su cercanía con Navidad, el show terminará con un repertorio especialmente preparado para la ocasión.

¿Cómo conseguir entradas?

Las entradas tendrán una preventa desde el jueves 5 de noviembre, al mediodía, mediante PuntoTicket, con precios desde $24.000. Habrá descuentos limitados del 20% para clientes Mastercard Cencosud Scotiabank y del 15% para clientes Claro, entre el 5 y el 9 de noviembre o hasta agotar stock. La venta general comenzará el viernes 6, a las 12:00 horas.

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