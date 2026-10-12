"We're here!": BTS llegó a Chile y las ARMY ya están acampando fuera del Estadio Nacional

12 oct. 2026 - 20:56 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, J-Hope, integrante de la banda de K-pop BTS, anunció que la agrupación ya se encuentra en Chile.

"We're here! Chile" (¡Estamos aquí! Chile), escribió el artista en la historia que cuenta con una fotografía de la pista del Aeropuerto Internacional de Santiago.

Quien también publicó una historia relacionada con la llegada del grupo fue Jimin, quien también publicó una foto desde el aeropuerto enfocando el cielo y las montañas del sector poniente de la Región Metropolitana.

Paralelamente, las ARMY ya se encuentran acampando desde esta tarde en las afueras del Estadio Nacional, en donde el primer concierto de BTS está programado para el miércoles 14 de octubre.

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