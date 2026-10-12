Reportan la muerte RJ Mitte: Actor de "Breaking Bad" falleció a los 34 años

12 oct. 2026 - 18:00 hrs.

La tarde de este lunes, medios norteamericanos reportaron la muerte a los 34 años del actor RJ Mitte, conocido mundialmente por su papel de Walter White Jr. en la aclamada serie "Breaking Bad".

Reportan la muerte de actor de Breaking Bad

De acuerdo al medio de espectáculos TMZ, una fuente policial explicó que el actor se quitó la vida en el estado de Texas.

El mismo portal informa que las autoridades les indicaron que la investigación de la muerte de Mitte continúa desarrollándose.

RJ Mitte ganó gran reconocimiento al interpretar en 56 capítulos de "Breaking Bad" al hijo de Walter White, el protagonista de la serie personificado por Bryan Cranston.

La semana pasada, el actor de 34 años había participado en el podcast de Joe Vulpis, en donde relató cómo la serie había cambiado su vida y la cercana relación que mantenía con sus compañeros de elenco tras su final.

El artista estaba comprometido con Kennedy Suárez, a quien le pidió matrimonio el año pasado tras varios años de noviazgo.

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Además de la aclamada serie, RJ tuvo participaciones en "Switched at Birth", "Now Apocalypse", "The Guardians of Justice" y películas como "House of Last Things", "Dixieland", o "Who's Driving Doug".

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