28 nov. 2026 - 17:22 hrs.

El actor Bastián Bodenhöfer, de 65 años, celebró un nuevo capítulo en su vida amorosa al contraer matrimonio por tercera vez, luego de compartir más de ocho años de relación con su pareja, la actriz y vestuarista Macarena Berthelon.

Fue la propia Berthelon quien compartió registros de la celebración a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “¡Y nos casamos! Gracias a todos los que nos acompañaron en esta fiesta celebrando nuestro amor”.

En las imágenes se puede ver a la pareja luciendo vestuarios a juego en tonos beige. El intérprete, en particular, optó por un traje alejado del tradicional terno negro. La ceremonia se realizó de manera íntima, junto a sus cercanos.

Entre los asistentes estuvo Maira Bodenhöfer, hija del actor y de su primera esposa, la también actriz Consuelo Holzapfel.

Cabe recordar que Bodenhöfer estuvo casado con Holzapfel entre 1983 y 1994. Posteriormente, entre 2000 y 2006, contrajo matrimonio con Aline Küppenheim, relación de la que nació su tercer hijo, Ian.

Por su parte, Macarena Berthelon se hizo conocida en 1990, cuando protagonizó el videoclip de la canción “Corazones Rojos”, de Los Prisioneros.

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