28 nov. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso debate en redes sociales generó esta semana Valentina Roth luego de contar en sus historias de Instagram la alta suma de dinero que paga mes a mes por el jardín infantil al que asiste su hija mayor, Antonia, en la comuna de Vitacura.

El clip no tardó en compartirse por cuentas en TikTok, generando reacciones divididas entre los usuarios que cuestionaron que expusiera sus gastos y quienes defendieron su decisión. En el registro, la bailarina no solo desglosó los valores según la jornada, sino que también advirtió que el presupuesto se duplicará en marzo de 2027, cuando su hija menor entre al mismo recinto.

¿Cuánto cuesta el jardín?

Según detalló la exchica reality, el valor de la mensualidad cambia dependiendo del bloque horario que cursen los niños y de la incorporación de actividades extraprogramáticas durante la tarde: "El jardín de la Antonia. ¿Saben cuánto cuesta? Atención: 625.000 pesos mensuales (...) Queda en Vitacura, pero es uno de los mejorcitos; estuve investigando mucho y todo por mi niña, lo vale. Y ahora las dos en marzo, imagínate".

Respecto a las alternativas que ofrece el lugar, Roth explicó por qué descartó la opción de media jornada, que era un poco más económica, y prefirió el horario completo con talleres:

"Creo que son como $400.000 si se queda hasta las 12:30, de 8:00 a 12:30. Y ya con talleres todos los días hasta las 3:00; ahí sí sube a $625.000. Para mí, a las 12:30 es absolutamente nada, entonces almuerzan a la 1:30 y ahí hay un taller como de 2:00 a 3:00".

La defensa de la bailarina frente a las críticas

Mientras que en redes sociales algunos usuarios criticaron sus dichos con comentarios como "es una burla para el que vive del sueldo mínimo" o "de plata no se habla", la propia Valentina Roth defendió su decisión, priorizando el bienestar emocional de la niña y el trato del equipo educativo.

"Yo sé que es supercaro, pero las tías son exquisitas, aman a la Antonia, ella se queda feliz ahí y a mí eso me da una tranquilidad", cerró la bailarina.

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