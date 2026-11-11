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"Es la última": Vale Roth anuncia que no volverá a ser madre tras su tercer embarazo

En la recta final de su embarazo, Vale Roth sorprendió a sus seguidores de Instagram al asegurar que no tiene intenciones de volver a convertirse en madre después de recibir a su tercer hijo.

La bailarina, quien ya tiene dos hijas, Antonia y Martina, junto a su esposo, Miguel de la Fuente, ha compartido distintos momentos de esta etapa a través de sus redes sociales.

Vale Roth se refirió al estado de salud de su bebé

En uno de sus registros, Roth respondió inquietudes sobre el embarazo y explicó que su bebé tiene una vuelta del cordón umbilical alrededor del cuello, aunque aclaró que no representa un motivo de preocupación.

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"Sigue el cordón en el cuello, pero está suelto y hay una vuelta nomás. Entonces no hay de qué preocuparse, la otra semana me voy a hacer otra ecografía", comentó.

Sin embargo, durante esa misma conversación, la bailarina también dejó en claro que este será su último embarazo.

"Es la última porque yo no voy a estar embarazada de nuevo", afirmó. Luego, reforzó su postura con una enfática respuesta: "Ni cag... ¡No! No, no, no, no, no".

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En el mismo video, la influencer mencionó la posibilidad de que su esposo se realice una vasectomía para evitar futuros embarazos.

"Sí, Miguel se va a hacer la vasectomía", expresó.

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