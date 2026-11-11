"Es la última": Vale Roth anuncia que no volverá a ser madre tras su tercer embarazo

11 nov. 2026 - 20:35 hrs.

En la recta final de su embarazo, Vale Roth sorprendió a sus seguidores de Instagram al asegurar que no tiene intenciones de volver a convertirse en madre después de recibir a su tercer hijo.

La bailarina, quien ya tiene dos hijas, Antonia y Martina, junto a su esposo, Miguel de la Fuente, ha compartido distintos momentos de esta etapa a través de sus redes sociales.

Vale Roth se refirió al estado de salud de su bebé

En uno de sus registros, Roth respondió inquietudes sobre el embarazo y explicó que su bebé tiene una vuelta del cordón umbilical alrededor del cuello, aunque aclaró que no representa un motivo de preocupación.

"Sigue el cordón en el cuello, pero está suelto y hay una vuelta nomás. Entonces no hay de qué preocuparse, la otra semana me voy a hacer otra ecografía", comentó.

Sin embargo, durante esa misma conversación, la bailarina también dejó en claro que este será su último embarazo.

"Es la última porque yo no voy a estar embarazada de nuevo", afirmó. Luego, reforzó su postura con una enfática respuesta: "Ni cag... ¡No! No, no, no, no, no".

En el mismo video, la influencer mencionó la posibilidad de que su esposo se realice una vasectomía para evitar futuros embarazos.

"Sí, Miguel se va a hacer la vasectomía", expresó.