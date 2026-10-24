Valentina Roth sorprende al mostrar su rutina de ejercicios a pocas semanas del nacimiento de su tercer hijo

24 oct. 2026 - 19:26 hrs.

Valentina Roth sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir un video en el que aparece realizando sentadillas con pesas, mientras se encuentra en la semana 32 de embarazo y se prepara para la llegada de su tercer hijo, Cristóbal.

La bailarina, quien ya es madre de Antonia y Martina junto a su esposo, Miguel de la Fuente, ha compartido distintos momentos de esta etapa a través de sus redes sociales.

Roth mantiene un estrecho vínculo con el deporte desde hace años, debido a su formación en gimnasia artística y su trayectoria ligada al entrenamiento físico. Además, durante su embarazo ha mostrado registros realizando ejercicios y piruetas, mientras también participaba en el programa de danza de Chilevisión, donde se convirtió en ganadora.

El nuevo registro fue grabado en un centro de entrenamiento de Vitacura. En las imágenes, la bailarina aparece realizando sentadillas con pesas en la espalda, mientras su hija Martina duerme en el coche ubicado junto a la máquina de ejercicios.

“Y la Martina duerme en el coche”, escribió Roth junto al video, que llamó la atención de sus seguidores por la rutina que mantiene durante las últimas semanas de embarazo.

La llegada de Cristóbal está cada vez más cerca. Según contó recientemente la influencer, el bebé pesa 2 kilos con 58 gramos, de acuerdo con la última ecografía que compartió con sus seguidores.

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