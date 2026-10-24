Fin de semana de Halloween: ¿Qué días serán feriados?

24 oct. 2026 - 19:00 hrs.

El próximo fin de semana se celebrará Halloween, una fecha en que pequeños y grandes se disfrazan y participan en distintas actividades. Este año, la celebración coincidirá con dos feriados religiosos en Chile, por lo que quienes quieran organizar sus panoramas deberán tener en cuenta que será como un fin de semana normal.

El primero será el sábado 31 de octubre, cuando se conmemora el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. En tanto, el domingo 1 de noviembre se celebrará el Día de Todos los Santos.

Cabe destacar que ninguno de estos dos feriados es irrenunciable, por lo que el comercio podrá funcionar con normalidad.

La conmemoración del 31 de octubre recuerda la Reforma protestante iniciada en 1517, cuando Martín Lutero difundió sus 95 tesis en Wittenberg, Alemania, un acontecimiento que sentó las bases de las tradiciones evangélicas y protestantes.

Por su parte, el Día de Todos los Santos es una fecha en que la Iglesia católica honra a todos los suyos. En Chile, la jornada también se caracteriza por la visita a los cementerios, donde miles de personas acuden a recordar a sus seres queridos, llevar flores y participar en actividades religiosas.

¿Qué feriados quedan en 2026?

Después de las celebraciones de Halloween y el Día de Todos los Santos, el calendario contempla otros dos feriados antes de finalizar el año:

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

: Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad, feriado irrenunciable que dará paso a un fin de semana largo.

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