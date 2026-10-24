"Primavera tormentosa": Meteorológa de Mega anticipa lluvias y posibles tormentas eléctricas para la zona central

24 oct. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La primavera seguirá con su clima tropical durante los próximos días en la zona central del país. Aunque este domingo se esperan cielos mayormente despejados y temperaturas que podrían llegar a los 25° en Santiago, la inestabilidad regresará este lunes, con probabilidad de precipitaciones e incluso tormentas eléctricas.

Así lo adelantó la meteoróloga de Meganoticias, Catalina Cortés, quien explicó que las condiciones variables podrían continuar durante las próximas semanas. "Seguimos con esta primavera tormentosa", comentó durante su reporte del tiempo.

¿Qué se espera para este lunes?

La experta explicó que, durante la tarde de este sábado, una baja segregada está generando inestabilidad en sectores de la zona central. De hecho, se reportaron algunas gotas en Maipú y granizos en Rancagua, mientras que también existe la posibilidad de tormentas eléctricas en algunos puntos.

Sin embargo, estas condiciones deberían disiparse hacia la noche, dando paso a un domingo con cielos mayormente despejados y temperaturas al alza. En Santiago, los termómetros podrían alcanzar los 24 o 25°.

El panorama cambiará nuevamente el lunes. Según explicó Cortés, se espera el regreso de la inestabilidad, con probabilidad de precipitaciones en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, además de posibles tormentas eléctricas en algunos puntos.

Por eso, la meteoróloga recomendó aprovechar el domingo antes del cambio de condiciones. “Mañana es el día en que casi todo nuestro territorio va a tener un cielo mayormente despejado”, señaló durante el pronóstico.

¿Hasta cuándo seguirá la "primavera tormentosa"?

De acuerdo con la meteoróloga, las condiciones variables podrían extenderse durante lo que queda de octubre y parte de noviembre.

Así, aunque el domingo ofrecerá una pausa con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados en gran parte del país, el inicio de la próxima semana volverá a estar marcado por la inestabilidad en sectores de la zona central.

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