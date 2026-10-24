De 70.000 a $248.000: Congreso aprueba aumento de la remuneración para alumnos de Carabineros

24 oct. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

De $70 mil a $248 mil mensuales aumentará la remuneración que reciben los alumnos de Carabineros durante su formación, tras la aprobación en el Congreso del proyecto que moderniza la carrera funcionaria de la institución. La iniciativa también contempla nuevos incentivos y la incorporación de personal civil para cumplir funciones administrativas.

El proyecto considera una inversión anual cercana a los $106 mil millones, triplicando los recursos de la propuesta original. Entre sus principales medidas está el fortalecimiento de la Gratificación Especial de Riesgo (GER), que eliminará el actual tope del 20% y permitirá que el beneficio alcance hasta el 100% del sueldo, dependiendo del destino y las condiciones de riesgo de cada funcionario.

A esto se suma un incentivo equivalente al 10% asociado al cumplimiento de metas institucionales, además de mecanismos para favorecer la permanencia y el desarrollo profesional dentro de Carabineros.

Incorporación de personal civil

Otro de los cambios apunta a incorporar profesionales y técnicos civiles para asumir labores administrativas que actualmente realizan funcionarios policiales. Con esta medida, se busca liberar efectivos para destinarlos progresivamente a tareas operativas, patrullajes preventivos y otras acciones de seguridad.

La iniciativa también contempla mecanismos extraordinarios de ingreso para profesionales y técnicos, con el objetivo de sumar nuevas capacidades a la institución y ampliar las oportunidades de desarrollo dentro de la carrera policial.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el respaldo parlamentario y señaló que “la seguridad de los chilenos exige decisiones concretas, no solo buenas intenciones. Triplicamos los recursos del proyecto original”.

Tras la aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado, el proyecto deberá pasar por el Tribunal Constitucional para el control que corresponda. Luego podrá ser promulgado por el presidente José Antonio Kast y publicado en el Diario Oficial para convertirse en ley.