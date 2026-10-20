Dos carabineros heridos tras colisión de patrulla con bus RED

20 oct. 2026 - 03:45 hrs.

¿Qué pasó?

Dos carabineros resultaron lesionados tras una colisión entre una patrulla policial y un bus del sistema RED en Maipú, Región Metropolitana. El accidente ocurrió cerca de las 23:20 horas de este lunes, cuando los funcionarios se dirigían a atender un procedimiento.

El bus circulaba con pasajeros a bordo, pero ninguno resultó herido. En tanto, los dos uniformados fueron trasladados hasta el Hospital Institucional.

¿Cuál es el estado de salud de los carabineros?

Los funcionarios se encuentran fuera de riesgo vital y permanecen bajo evaluación médica.

Según los primeros antecedentes, los carabineros se desplazaban utilizando elementos visuales para hacerse visibles mientras se dirigían al procedimiento.

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) trabaja para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las eventuales responsabilidades.