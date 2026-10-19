Muerte de hija de la actriz Luz Jiménez en avalancha: El discurso que dedicó la artista a su familia tras recibir reconocimiento

19 oct. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

El fin de semana se conoció de una trágica avalancha en las inmediaciones de la Laguna del Inca, cerca del centro de esquí Portillo, en la región de Valparaíso. El accidente dejó el saldo de tres personas fallecidas (un cuerpo aún no ha sido recuperado) y cuatro lesionados.

Dentro de las personas que perdieron la vida figuran Magdalena Acuña y Rodrigo Peña, dos miembros del club Andino Pamir.

Precisamente, ella es hija de la reconocida actriz de teatro, cine y televisión Luz Jiménez. La mujer murió a los 56 años.

Si bien la artista no ha expresado palabras tras una noticia tan dolorosa e irreparable, sí lo hizo hace pocos días al recibir un reconocimiento por su trayectoria en los Premios Cordillera 2026, instancia en la que dedicó emotivas palabras a sus cuatro hijas.

Luz Jiménez a sus cuatro hijas

Durante la ceremonia realizada este jueves, la actriz destacó el lugar que ocupan sus hijas en su vida. "Lo que más amo es a mis cuatro hijas y a la actuación", expresó al recibir el premio.

La intérprete también manifestó su emoción por el reconocimiento y recordó su trayectoria artística.

"La verdad es que he sido muy feliz, no lo puedo creer. Lo he pasado tan bien. Es verdad, es un premio a mi vida, a ser feliz”, cerró.

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