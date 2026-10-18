Sacerdote falleció aplastado por una cruz mientras oficiaba una misa en Ecuador

18 oct. 2026 - 16:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un sacerdote murió luego de que una gran cruz de madera se desprendiera de la pared y cayera sobre él mientras celebraba una misa en Guayaquil, Ecuador.

El accidente ocurrió la noche del sábado 17 de octubre y quedó registrado en la transmisión en vivo de la ceremonia.

La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro-sur de Guayaquil.

En las imágenes de la transmisión se observa cómo la estructura, instalada detrás del altar mayor, se desprende y golpea al religioso en la cabeza mientras oficiaba la Eucaristía.

Tras el impacto, los asistentes intentaron auxiliar al sacerdote. Posteriormente, la Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad religiosa.

En un comunicado, la institución informó que el sacerdote “ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, según expresó el cardenal arzobispo de Guayaquil.

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor.