Detienen en su domicilio al presidente destituido de Paraguay, Santiago Peña

06 nov. 2026 - 21:12 hrs.

El expresidente paraguayo Santiago Peña fue detenido este viernes en su casa en Asunción minutos después de haber sido destituido en un acelerado juicio político iniciado a raíz de una crisis bancaria que congeló los depósitos de la mitad de la población, informó la fiscalía.

"Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio", dijo a la prensa la fiscal Silvia Margarita González Vester.

Peña será conducido a la fiscalía el sábado a las 11:00 horas locales, donde será indagado por los supuestos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

La renuncia de Peña

Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no resolvió si la aceptaba o rechazaba por falta de quórum. Una renuncia le habría permitido mantener inmunidad parlamentaria al convertirse en senador vitalicio. En cambio, su destitución por juicio político lo priva de tales fueros.

Es por eso que el Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña en un juicio político.

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay", dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

La votación fue de 44 a favor y una ausencia, de un total de 45 senadores. "Viva el Paraguay", gritaron algunos legisladores en la sala.