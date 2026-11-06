"Te amo en esta vida y en las que vendrán": La emotiva publicación de la pareja de Sebastián Lelio tras su fallecimiento

06 nov. 2026 - 21:34 hrs.

Con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Amalia Kassai, pareja del cineasta Sebastián Lelio, se despidió en sus redes sociales del director y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido durante esta jornada.

Fue este viernes que el director de "Una Mujer Fantástica" falleció en su vivienda a los 52 años, provocando conmoción en el mundo de la cultura chilena.

La publicación de la pareja de Sebastián Lelio

Amalia Kassai compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías de ella compartiendo con el cineasta. Además, añadió un video de ella con un vestido blanco en una celebración junto a Lelio, con quien se besa al final del registro.

"Te amo", comenzó el mensaje de la actriz. "No cabe en la palabra. No cabe en mi cuerpo. No cabe en el tiempo. No cabe".

"Te amo en esta vida y en todas las que vendrán", agregó.

"Sé que para muchos Seba es una persona importante. Iluminaba todo y a todo lo que rodeaba", destacó.

"Gracias por sus toneladas de mensajes de amor y apoyo pero no estoy en condiciones de contestar nada", aclaró.

"Pronto avisaremos las coordenadas para que se puedan despedir de él", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amalia Kassai (@amaliakassai)

La trayectoria de Sebastián Lelio

Sebastián Lelio alcanzó reconocimiento internacional en 2013 con Gloria, película protagonizada por Paulina García, quien obtuvo el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Años después, el director realizó una nueva versión de la historia, titulada Gloria Bell y protagonizada por Julianne Moore.

Su carrera alcanzó uno de sus principales hitos en 2018 con Una Mujer Fantástica, cinta protagonizada por Daniela Vega y Francisco Reyes que obtuvo el Oscar, convirtiéndose en el primer y único largometraje chileno en conseguir ese premio.

Al momento de su fallecimiento, el cineasta trabajaba en la adaptación de Poeta chileno, novela del escritor Alejandro Zambra.

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