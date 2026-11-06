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EN VIVO: Sigue la transmisión digital de la Teletón 2026

Este viernes a las 22:00 horas comienza una nueva versión de la Teletón, evento solidario que este año 2026 busca superar la meta de $44.253.268.546.

Sin embargo, una hora antes del bloque televisivo tradicional, a las 21:00 horas, comenzará la transmisión digital del evento, más conocida como Digitón.

¿Dónde ver la Digitón 2026?

La transmisión, que se realizará por las plataformas digitales de Teletón, reunirá a cerca de 40 creadores de contenido, entre los que destacan Icata, Tomás Leiva, Eskarcita, Piita Marcela, Tati Fernández o Mike Milfort.

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Como novedad de este año, la Digitón iniciará con una cuenta regresiva desde la Torre Entel para luego continuar desde el Teatro Teletón y el Estadio Nacional.

El espacio contará con reacciones en vivo, entrevistas y actividades especiales como una pijamada, la final de la Gamertón o la corrida del Banco de Chile.

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Puedes seguir la Digitón 2026 a través del canal oficial de la Teletón en YouTube (pincha aquí), plataforma desde donde se transmitirá de forma paralela durante toda la duración del evento solidario.

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