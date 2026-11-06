Teletón 2026: Esta es la hora de inicio de la cruzada solidaria

06 nov. 2026 - 09:31 hrs.

La espera terminó. Este viernes 6 de noviembre comienza la Teletón 2026, una nueva edición de la cruzada solidaria que durante 27 horas reunirá a artistas, animadores y rostros del espectáculo para convocar a los chilenos a colaborar con la institución.

La transmisión televisiva arrancará a las 22:00 horas de este viernes, dando inicio a una programación que se extenderá hasta el sábado 7 de noviembre y que contempla espectáculos musicales, humor, actividades familiares y testimonios de quienes forman parte de la Teletón.

La jornada inaugural tendrá lugar en el Teatro Teletón y comenzará con una obertura inspirada en una mirada al Chile del futuro. Posteriormente, se realizará el tradicional mensaje de Mario Kreutzberger, conocido popularmente como Don Francisco, quien encabezará nuevamente esta importante campaña solidaria.

¿Qué artistas estarán en el primer bloque de la Teletón 2026?

El primer segmento de la transmisión, denominado Bloque Noche, se desarrollará entre las 22:00 horas del viernes y las 02:00 horas del sábado.

Durante estas primeras cuatro horas, el público podrá disfrutar de distintas presentaciones musicales. Entre los artistas confirmados se encuentran el grupo mexicano Pandora, la cantante española Luz Casal y el exponente urbano nacional SINAKA.

Además, este bloque incluirá los primeros reportajes sobre las historias de vida de niños, niñas, jóvenes y familias que reciben atención en los institutos Teletón.

La programación también contempla enlaces con distintas regiones del país, con el objetivo de mostrar cómo se desarrolla la campaña solidaria a lo largo de Chile y conocer los primeros aportes de empresas y comunidades.

¿Cuánto durará la transmisión de la Teletón 2026?

La cruzada solidaria contempla 27 horas de transmisión televisiva, distribuidas entre el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre.

Después del bloque inaugural, la programación continuará durante la madrugada con espacios de humor, música y entretenimiento. Posteriormente, llegará la mañana familiar, con espectáculos infantiles y actividades para grandes y chicos.

Durante la tarde del sábado se realizarán competencias deportivas y nuevas presentaciones musicales, mientras que las últimas horas estarán marcadas por el espectáculo de cierre en el Estadio Nacional.

De esta manera, la Teletón 2026 volverá a convocar a los chilenos en torno a una nueva jornada solidaria, cuyo objetivo será reunir los aportes necesarios para financiar la rehabilitación de varios niños y jóvenes.

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