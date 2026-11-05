Anuncian nuevo remate de productos de retail: Hay desde muebles hasta electrodomésticos
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Remates Madrid anunció un nuevo remate de retail que comienza el lunes 9 de noviembre. Se trata de una bodega completa con productos de múltiples categorías, ideal para quienes buscan oportunidades en equipamiento para el hogar.
¿Qué podrás encontrar?
Entre los lotes habrá sillones, futones, colchones, sillas y una amplia variedad de muebles, además de electrodomésticos, en especial hornos y microondas, junto con bicicletas y accesorios de muchas categorías, entre otros productos.
El remate es 100% online, pero habrá una exhibición presencial para revisar los lotes antes de ofertar:
- Lugar: Camino Lonquén 10.765, Maipú
- Fecha: lunes 9 de noviembre
- Horario: de 10:00 a 17:00 horas
Las cantidades, fotografías y descripciones de los lotes son referenciales y aproximadas, por lo que pueden existir diferencias respecto de los productos reales.
Todos los lotes se rematan a la vista y en el estado en que se encuentran. Por ello, cada participante es el único responsable de asistir a la exhibición y verificar previamente cantidades, características y condiciones.
Para el ingreso a la exhibición no se permite la entrada de niños, personas con calzado abierto, bolsos ni mochilas. Tampoco se puede ingresar con cuchillos cartoneros u otras herramientas cortantes. Para abrir, revisar o probar productos, los asistentes deben solicitar apoyo al personal de bodega.
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