Vuelven a remate emblemáticos hoteles de Temuco: Estas son las millonarias cifras que esperan recaudar

26 oct. 2026 - 17:13 hrs.

¿Qué pasó?

Dos emblemáticos hoteles ubicados en pleno centro de Temuco, en la Región de La Araucanía, volverán a salir a remate tras cuatro años desde su primer intento de venta. Se trata de los exhoteles Frontera Plaza y Frontera Clásico, cuyas propiedades buscan recaudar en conjunto cerca de $7.419 millones.

La subasta se realizará el próximo 2 de diciembre y estará a cargo de la corredora FGS Propiedades y la casa de remates Fernando Zañartu Rozas y Cía. La operación contempla tres propiedades inmobiliarias, con un valor total de hasta 180 mil UF.

Según informó Diario Financiero (DF), los inmuebles pertenecieron al empresario gastronómico y hotelero Carlos Urzúa Della Maggiora, quien también fue dueño del Gran Hotel Pucón y falleció en abril de 2011.

Exhotel Frontera Plaza: el inmueble más emblemático de la subasta

Uno de los principales inmuebles incluidos en el remate es el exhotel Frontera Plaza, ubicado en calle Manuel Bulnes, a pocos metros de la Plaza de Armas de Temuco.

La propiedad cuenta con un terreno de 1.325 metros cuadrados y una superficie construida de 3.822,53 metros cuadrados, distribuidos en ocho pisos. En su interior dispone de salones para eventos, hall principal, oficinas, cafetería, cocina y servicios, además de 64 habitaciones entre los pisos segundo y séptimo.

A este inmueble se suma un terreno aledaño de 1.250 metros cuadrados, que también forma parte de la operación y que podría destinarse a fines comerciales. Ambas propiedades se subastarán en conjunto por 122 mil UF, equivalentes a cerca de $5.028 millones.

Exhotel Frontera Clásico también será rematado

El segundo establecimiento corresponde al exhotel Frontera Clásico, ubicado en la misma calle Manuel Bulnes, en un edificio vecino al Frontera Plaza.

El inmueble se emplaza en un terreno de 1.669 metros cuadrados y cuenta con una superficie construida de 4.224 metros cuadrados, donde se distribuyen 59 habitaciones en cuatro pisos.

Esta propiedad se ofrecerá por 57 mil UF, equivalentes a aproximadamente $2.350 millones. De esta manera, los dos hoteles y el terreno contiguo al Frontera Plaza conforman una operación que busca recaudar alrededor de $7.400 millones.

¿Por qué vuelven a salir a remate los hoteles de Temuco?

Los inmuebles fueron puestos a la venta en noviembre de 2022, luego de que las dificultades económicas derivadas de la pandemia afectaran el negocio hotelero. Tras la muerte de Carlos Urzúa Della Maggiora, uno de sus hijos permaneció como accionista minoritario del negocio, según antecedentes publicados por Diario Financiero.

Posteriormente, un empresario asumió la operación de los hoteles bajo una opción de compra. Sin embargo, después de cuatro años a cargo de los establecimientos, decidió no ejecutar esa alternativa, por lo que las propiedades volvieron al mercado.

Según un representante de las instituciones encargadas de la venta, los hoteles continuaron funcionando como tales hasta aproximadamente un mes antes de la publicación de los antecedentes.

Actualmente, el controlador de los inmuebles es la Sociedad de Inversiones Río Allipén Limitada, vinculada en documentos oficiales al empresario Osvaldo Arce Olguín y a su esposa, Claudia Muñoz Norambuena, quienes también son propietarios de la empresa Aluminio y Metales (Alumet).