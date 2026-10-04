Fiscalía y PDI investigan a automotora en Temuco por presunta estafa y apropiación indebida

04 oct. 2026 - 13:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones se encuentran investigando a una automotora de Temuco, luego de que distintos clientes denunciaran problemas tras entregar sus vehículos para ser vendidos en consignación.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, varias personas acudieron al establecimiento con la intención de dejar sus vehículos para que fueran comercializados y, una vez concretada la venta, recibir el dinero correspondiente. Sin embargo, los denunciantes aseguran que en algunos casos los pagos no se concretaron o no fueron recibidos en los plazos esperados.

Hasta ahora, más de 10 denuncias han sido presentadas ante la Fiscalía, mientras que la Policía de Investigaciones ha recibido más de 40 denuncias relacionadas con estos hechos. Las diligencias buscan establecer qué ocurrió con los vehículos y los dineros asociados a las ventas.

Los afectados han realizado distintas gestiones para intentar obtener respuestas y recuperar los montos correspondientes a las ventas de sus vehículos. La situación también ha motivado diligencias por parte de los organismos encargados de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

Actualmente, la automotora ya no funciona en el lugar donde operaba y la investigación continúa en desarrollo.

Desde el establecimiento también se ha entregado una respuesta a través de un abogado, mientras los afectados esperan recuperar los dineros correspondientes a las operaciones denunciadas.

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